Matevž Lenarčič: Gre za zgodbo, ki lahko prinese samo dobro

Zbiranje podatkov o koncentracijah črnega ogljika

29. marec 2018 ob 12:59,

zadnji poseg: 29. marec 2018 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič predstavlja novo letalsko in okoljevarstveno odpravo, tokrat nad Rusijo in Kitajsko. Na poti bo zbiral podatke o koncentracijah črnega ogljika.

Matevž Lenarčič se bo 9. aprila z Mariborskega letališča z ultralahkim letalom odpravil na novo misijo, imenovano "Zero emission living". Pridobivanje dovoljenj za prelete je bilo tokrat še posebej zapleteno in je celo spremenilo prvotno načrtovano traso. "Še vedno so težave s Kitajsko, pot smo morali spremeniti," je na novinarski konferenci povedal Lenarčič, ki je prvotno želel leteti preko Moskve, celotne Rusije na Kitajsko in nato preko Kazahstana, Bližnjega vzhoda nazaj v Slovenijo. Nato so pot preplanirali v obratni smeri: "Preko Turčije, Irana, Pakistana, Indije, Bangladeša, Mjanmara, Laosa, Vietnama na Kitajsko," je pojasnil Lenarčič, ki je s svojim ultralahkim letalom na Kitajskem povabljen na eno največjih letalskih prireditev, zaradi katere računa, da bo lažje pridobil dovoljenja.

Iz Kitajske se bo Lenarčič vračal preko Mongolije in Rusije, kjer prav tako pričakuje težave z dovoljenji in z gorivom. Moral se pristajati na manjših ruskih letališčih: "Pogoji za postanke na manjših ruskih letališčih je znanje letalske ruske frazeologije, kar pri meni malo šepa," je dejal Lenarčič, ki bo zato v letalo v ruskem mestu Ulan Ude sprejel prijatelja Andreja Dubrovina, za katerega pravi: "Je večji od mene, a tehta skoraj pol manj, z njim bova odletela do Moskve." Lenarčič se bo iz Moskve preko Belorusije in Poljske vračal v Slovenijo, celoten polet bo trajal dober mesec.

Lenarčič je izpostavil, da ima zaradi globalnih napetosti več problemov z zavarovanj in dovoljenji, saj se vse, kar se zgodi v ZDA, negativno odraža v Iranu, Pakistanu in dodal: "A upam, da se na koncu vse skupaj sestavi v eno lepo zgodbo, kot se je vedno do zdaj." "Gre za zgodbo ki lahko prinese samo dobro. Slabih stvari ni. Delamo to, kar je za vse dobro, če ugotovimo, da je kje ozračje slabo, je to predpogoj, da se začne problem reševati. Vsi pa radi živimo v čistem zraku," je zaključil Lenarčič.

Direktor raziskav in razvoja pri podjetju Aerosol Griša Močnik meni, da bodo najpomembnejši rezultati meritev na tistih področjih, kjer jih doslej ni bilo: "S poletom bomo dodali košček v sestavljanko, vemo, da letimo nad področji ko so zanimiva, nazaj grede bomo leteli nad področji, nad katerimi meritev skoraj ni bilo, na primer nad Sibirijo mi še nismo merili."

Močnik je pojasnil, da želijo izmeriti predvsem stanje podnebja, zato da lahko nato spremljamo ukrepe za zmanjšanje segrevanja. Po njegovih besedah je namreč težko izmeriti učinkovitost ukrepov: "Merimo na višini, kjer sploh ni meritev in nato nameravamo izboljšati modele in napovedano moč ukrepov. Fokusirali se bomo na sestavo onesnaženja v kontekstu sprememb." Pojasnil je, da aerosoli absorbirajo svetlobo in jo potem spremenijo v toploto in črni ogljik je po njegovih besedah drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja atmosfere.

Industrija, promet, ogrevanje domov

Močnik je izpostavil, da se pri zmanjšanju emisij običajno oziramo na industrijo, promet in produkcijo toplote oziroma kurjenje. Industrija je sama po sebi umazana, čeprav jo z zakonodajo v Evropi skušamo narediti za "čisto," pravi. Nekatere dozdajšnje meritve z Lenarčičevih poletov so tako nekajkrat neprijetno presenetile, predvsem pridelava nafte zelo onesnažuje ozračje v razvitem svetu.

"Glavni problem so individualne hiše," pravi Močnik saj je kurjenje globalen ekonomski problem: "Težko je nekomu, ki živi v pomanjkanju, reči, kaj sme kuriti in česa ne sme." Močnik meni, da je na tem področju treba narediti največ. Emisije so vedno lokalne zgodbe, posledice pa regionalne in globalne: "Na poletih merimo regionalne in globalne spremembe, pri tem so še bolj pomembne regionalne spremembe, saj so pri teh ekstremi toliko večji."

"Letos letimo nad Bangladešem, katerega velik del bo izginil, če se bo voda dvignila za 30 cm," je za primer predstavil Močnik in poudaril, da bo ta sprememba najbolj radikalno vplivala na ljudi, ki niso imeli nič s povzročanjem teh emisij. Meritve so globalno in regionalno pomembne, emisije pa so vedno lokalne, je dejal.

Matevž Lenarčič je doslej opravil več projektov merjenja črnega ogljika - leta 2012 je obkrožil svet, leta 2013 je meril koncentracije nad Severnim tečajem, leta 2016 je znova letel okrog Zemlje, lani pa je opravil misijo nad Sredozemljem, Alpami in srednjo Evropo.

