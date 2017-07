Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Na Unescov seznam je bilo danes vpisanih še 63 novih starodavnih bukovih gozdov po Evropi, tudi dva slovenska. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Med naravno dediščino Unesca še drug slovenski vpis: dva starodavna bukova gozda

Slovenija je imela na seznamu do zdaj le Škocjanske jame

7. julij 2017 ob 19:43

Krakov - MMC RTV SLO

Po Škocjanskih jamah, ki so bile na seznam Unescove naravne dediščine vpisane pred 30 leti, je Slovenija dobila drugi vpis: bukov gozd oz. natančneje pragozd Krokar in gozd Snežnik-Ždrocle.



Na Unescov seznam svetovne naravne dediščine je bilo namreč v okviru zasedanja v Krakovu v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah.

Do zdaj so bili na omenjeni seznam uvrščeni le bukovi gozdovi v Nemčiji, Slovaški in Ukrajini, in sicer pod nazivom Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in starodavni gozdovi Nemčije, ki jim je odbor za svetovno dediščino posebno vrednost priznal že leta 2007 (Slovaška in Ukrajina) oz. 2011 (Nemčija). Vsi omenjeni gozdovi namreč skupno predstavljajo dokaz izjemnega razvoja in vpliva bukovih ekosistemov v Evropi, ki so jih imeli od zadnje ledene dobe, so pojasnili na ministrstvu za okolje.

Z letošnjim vpisom pa je Unesco serijo dopolnil še z območji v Albaniji, Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, Italiji, Romuniji, Sloveniji, Slovaški, Španiji in Ukrajini. Kot omenjeno, sta na seznamu dva slovenska gozda. Pragozd Krokar predstavlja nedotaknjene prvinske gozdove v osrčju sicer dobro ohranjenih gozdov Kočevske, ki so tudi del omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Snežnik-Ždrocle pa predstavlja starodavne bukove gozdove, s predeli prvinskih gozdov in prav tako leži sredi obsežnega gozdnega kompleksa, ki sodi v omrežje Natura 2000.

Mednarodna skupina je sodelovala zadnjih pet let

Na ministrstvu za okolje so ob tem pojasnili, da je vpis na seznam rezultat mednarodnega sodelovanja, ki poteka od leta 2012. "Skupina je identificirala in klasificirala vse najbolj ohranjene bukove gozdove v Evropi, pri čemer je upoštevala različne dejavnike: prvinskost, lokacijo glede na širitev bukve po zadnji poledenitvi, ekološke razmere, velikost, stopnjo zavarovanja. Na podlagi teh meril so strokovnjaki določili najbolj reprezentativna in posebna območja, ki so zdaj vključena v Seznam svetovne dediščine," so zapisali na ministrstvu in dodali, da je vpis na seznam odlično izhodišče tudi za nadaljnjo morebitno širitev seznama s prvinskimi in starodavnimi gozdovi še v nekaterih drugih državah.

"Pomembno priznanje"

"Vpis na Seznam svetovne dediščine je za Slovenijo pomembno priznanje za dobro varstvo gozdnih rezervatov, kot sta pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle v preteklosti, hkrati pa pomeni tudi močno zavezo Sloveniji, da v prihodnje varstvo obeh gozdnih rezervatov in tudi sicer gozdnih ekosistemov bukovih gozdov še nadgradi," so v sporočilu za javnost še poudarili na ministrstvu.

Spodaj si lahko ogledate predstavitveni video omenjenih gozdov.

T. K. B.