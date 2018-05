Mednarodna ministrska konferenca za ohranitev čebel: Mi potrebujemo njih

V Slovenijo prišel tudi generalni direktor FAO

19. maj 2018 ob 13:46,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 15:40

Brdo pri Kranju

Na Brdu pri Kranju so se zbrali ministri in drugi predstavniki 22 držav z vsega sveta, ki se zavedajo, da so čebele ključne za zagotavljanje prehranske varnosti.

Z razglasitvijo svetovnega dneva čebel, 20. maja, po oceni predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, še zdaleč nismo dosegli našega cilja. "Svetovni dan še ne pomeni, da smo z njim čebele tudi zadostno zaščitili. Vsi, ki smo danes v tem prostoru se bomo morali v prihodnjih letih pošteno truditi, da bomo z zakonodajnimi, izvršnimi, strokovnimi in ostalimi aktivnostmi poskrbeli, da bo okolje za čebele ostalo zdravo," je poudaril.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan je udeležence spomnil na pomen čebel in ostalih opraševalcev za kmetijsko proizvodnjo: "Kmetijska proizvodnja, ki ni odvisna od opraševanja, se je v zadnjih 50 letih podvojila, medtem ko se je proizvodnja, odvisna od opraševanja, povečala za štirikrat. Letna proizvodnja svetovna hrane, ki je neposredno odvisna od opraševanja, je vredna od 235 do 577 milijard dolarjev," je pomen čebel za hrano orisal minister.

Židan je izpostavil tudi pomen čebelarstva za Slovenijo in svet, pri tem pa posebej pohvalil prizadevnost slovenskih čebelarjev, Čebelarske zveze Slovenije in izpostavil prizadevanja države za ohranitev čebel in drugih opraševalcev tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni.

Čebelarstvo del nacionalne identitete

"Ta praznik je za nas velikega pomena. Slovenci smo namreč že od nekdaj čebelarski narod. Čebelarstvo je del naše bogate zgodovine in kulturne dediščine. Naša kranjska čebela je eden izmed nacionalnih simbolov, na katere smo zelo ponosni. Tradicionalni čebelnjaki in panjske končnice so del podobe slovenske pokrajine, bogata čebelarska dediščina je del naše identitete, čebelarjenje pa za deset tisoč Slovencev predstavlja način življenja," je dejal Židan.

Pri tem je izpostavil trud slovenskih čebelarjev in njihovo vodilno vlogo v svetu: "Slovenski čebelarji, združeni v številna društva in krovno Čebelarsko zvezo Slovenije, so nosilci čebelarskega izročila, organizacije številnih dogodkov, usposabljanja in ozaveščanja čebelarjev ter širše javnosti, predvsem otrok in mladine. Dejavnosti naših čebelarjev so tako številne in raznovrstne, da smo pri tem verjetno vodilni v celem svetu."

Potrebujemo konkretne ukrepe za zaščito čebel

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je poudaril, da je od čebel in drugih opraševalcev odvisna vsaka tretja žlica hrane. "Prav je, da se svet vsaj enkrat na leto zave, kako pomembna je čebela in kako nujni so takojšnji ukrepi. Čebele nas potrebujejo, a tudi mi potrebujemo njih. Če ne bo okolja, kjer bodo lahko preživele čebele, tudi človeštvo ne bo preživelo." Pozval je, da je treba zdaj preiti od besed k dejanjem. "Verjamem, da bo današnja konferenca prinesla prve zaključke v tej smeri in bo tako tudi v prihodnje," je povedal.

Udeleženci ministrske konference so razpravljali o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in prehransko varnost. Analizirali so tudi trenutno stanje in iskali aktivnosti ter potrebne ukrepe za ohranitev čebel v svetu. Konference so se udeležili visoki gostje, kot so José Graziano da Silva (generalni direktor FAO - Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo), Carmenu Vella (komisar EU za okolje, ribištvo in pomorske zadeve) in Philip McCabe (predsednik svetovnege čebelarske organizacije, Apimondia).

Za tretjino zajtrka se lahko zahvalimo čebelam

McCabe je pomen čebel opisal z besedami, da so bile te odgovorne za verjetno tretjino našega današnjega zajtrka. Apimondia ima po njegovih besedah okoli 16 milijonov članov v 129 državah, ki zahvaljujoč Sloveniji vse praznujejo dan čebel.

Slovenija je po njegovih besedah čebelam dala vlogo, ki je prej niso imele. Njeno vodilno vlogo na področju čebelarstva je sicer izpostavil z dejstvom, da ima država dva milijona prebivalcev in 10.000 čebelarjev. "Danes je čudovit dan za čebelarstvo. Slovenija je začrtala pot, ki ji je treba slediti," je še dejal.

