Mehiki se približuje orkan Norma, za zdaj najnižje stopnje

Številni orkani so v zadnjem času prizadeli Srednjo Ameriko in ZDA

16. september 2017 ob 13:13

Ciudad de México - MMC RTV SLO, STA

Mehiški obali se približuje orkan prve oziroma najnižje stopnje Norma, ki ga spremljajo vetrovi s hitrostjo do 120 kilometrov na uro. Po pričakovanjih naj bi se Norma okrepila.

Norma, ki se je iz tropske nevihte okrepila v orkan prve stopnje, je na poti proti letoviškemu območju Los Cabos na zahodu Mehike, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane. Ob 5. uri po srednjeevropskem času je bila 435 kilometrov južno od Caba San Lucas, ki je del Los Cabosa. Normo spremljajo sunki vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, pričakujejo pa, da se bo orkan še okrepil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mehiško obalo ob Tihem oceanu je že v četrtek dosegel drug orkan prve stopnje Max, ki pa je medtem oslabel v tropsko nevihto. Zahod Mehike je zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave. Poplavljene so bile ceste in približno 300 hiš v zvezni državi Guerrero, prebivalci pa so ostali tudi brez elektrike, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav je pričakovati, da bo nevihta Max še dodatno oslabela, napovedujejo obilne padavine v jugozahodnem delu Guerrera in sosednje Oaxace, kjer odpravljajo še posledice potresa z magnitudo 8,2, ki je območje prizadel prejšnji teden.

José spet močnejši

V orkan prve stopnje se je iz nevihte znova okrepil tudi José, ki je pred časom dosegal že peto stopnjo. Zdaj je več sto kilometrov jugovzhodno od rta Hatteras v ameriški zvezni državi Severna Karolina, spremljajo pa ga sunki vetra s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro.

Prejšnji in ta teden je po Karibih in ameriški zvezni državi Florida pustošil orkan Irma, v katerem je umrlo več deset ljudi, povzročil pa je tudi ogromno gmotno škodo. Že konec avgusta je v državah Teksas in Louisiana divjal orkan Harvey. Skupaj bi lahko orkana v ZDA povzročila tudi do 290 milijard dolarjev škode.

B. V.