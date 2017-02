Množični pogin labodov, do zdaj več kot sto mrtvih ptic

Vzrok verjetno ptičja gripa

3. februar 2017 ob 19:31

Petišovci - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Samo v petek so strokovnjaki iz rekel Ledave potegnili 65 poginulih labodov. Vzrok množičnega pogina je ptičja gripa. Do zdaj je tam poginilo vsaj 165 labodov.



Petišovski gasilci so že četrtič v zadnjem tednu strokovnjaku z Nacionalnega veterinarskega instituta (NVI) pomagali pri žalostni misiji. Do zdaj so našli 100 poginulih labodov, v petek še dodatnih 65.

"Mi jih pobiramo s pomočjo gasilskega društva Petišovci. Odpeljemo jih v zbiralnico v Murski Soboti, kjer se odvzamejo vzorci in pošljejo na NVI. Čakamo na rezultate," je povedal Saša Sandi Golub z NVI-ja.

Ti so do zdaj dokazali, da gre za virus ptičje gripe. Ta človeku sicer ni nevaren, a previdnost vendarle ni odveč. Petišovski gasilci denimo storijo vse, kar lahko, da razkužijo čoln in preostalo opremo.

Ptičja gripa se sodeč po številu mrtvih labodov še ne umirja. Strokovnjaki predvsem okoliške kmete opozarjajo, naj spoštujejo preventivne ukrepe, predvsem preventivo pri domači perjadi. Ta naj bo v zaprtih prostorih in zagrajena.

Labodi nič več eksotika

Labod je pri nas še pred kakšnim desetletjem veljal za eksotično ptico, ki si jo v naravi le redko opazil. V zadnjih letih pa je drugače. "Posledica milih zim je tudi ta, da vse več ptic ostane pri nas in se ne selijo, ker najdejo dovolj hrane, in labod je ena izmed teh vrst," je pojasnil Peter Domanjko s Krajinskega parka Goričko.

Kar 165 poginulih labodov na območju Lendave sicer ni znak za preplah, a dosledno je treba upoštevati navodila NVI-ja.

Bojan Peček, TV Slovenija