Močan veter na SV Slovenije, na Primorskem in Notranjskem krajevne padavine

Ljubljanica in Krka bosta poplavljali

14. december 2017 ob 07:36,

zadnji poseg: 14. december 2017 ob 07:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arso opozarja, da bodo v četrtek zjutraj in dopoldne najmočnejši sunki vetra na severovzhodu dosegali hitrost okoli 70 kilometrov na uro. Krka in Ljubljanica pa bosta še naprej poplavljali.

Reka Krka bo po podatkih agencije za okolje (Arso) še naprej poplavljala na območjih pogostih poplav, njen pretok je ustaljen. Ljubljanica še poplavlja na Ljubljanskem barju. Polnijo pa se tudi kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem. Podobne hidrološke razmere se bodo nadaljevale tudi v četrtek.

Na Primorskem in Notranjskem bodo občasno znova krajevne padavine. Veter bo danes popoldne prehodno oslabel in se ponovno krepil v noči na petek. Meja sneženja se bo dvignila na nadmorsko višino okoli 1000 metrov.

Vremenska ujma, ki je prizadela območja od Bovca do Bele krajine, je z močnim vetrom in padavinami v ponedeljek in torek povzročila veliko škodo in težave v velikem delu države. Marsikje škodo že odpravljajo. Ponekod so bila gospodinjstva v sredo še brez elektrike.

Po podatkih prometno informacijskega centra (PIC) so zaradi podrtih dreves, plazov in poplav zaprte nekatere ceste po državi. Na Gorenjskem Rudno - Nemški Rovt in Zgornje Jezersko - prehod Jezersko ter prelaz Jezersko. Na Koroškem in Savinjskem Sleme – Koprivna in Pavličevo sedlo. V Solčava pa poročanju Radia Slovenija še vedno ni povezav do nekaterih kmetij.

Na Dolenjskem sta zaprti cesti Željne - Rog - Baza – Podturn in Zameško - Kostanjevica. Na ljubljanskem Barju je zaprta cesta Podpeč - Črna vas. Na primorskem pa je zaradi plazu in podrtega drevja zaprta cesta Šmarje – Dragonja.

G. C.