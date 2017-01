Močen veter povzročal težave, mrzlo vreme se bo nadaljevalo

Opozorila zaradi požarne nevarnosti

7. januar 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na območju Celja, Kranja, Ptuja in Slovenj Gradca je v petek močen veter razkrival strehe in ostrešja poslopij ter ponekod tudi podiral drevesa, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

V naselju Tlake pri Rogatcu je močen veter razkril streho gospodarskega poslopja, v naselju Okonina v občini Ljubno in na Zelenici v občini Tržič je razkril streho na stanovanjskem objektu, na cesti Cirila Tavčarja v občini Jesenice pa je močen veter odkril ostrešje šole.

V naselju Žerovinci v občini Ormož je močen sunek vetra podrl dimnik in poškodoval ostrešje na stanovanjski hiši. Gasilci so poškodovani dimnik odstranili in na poškodovani strehi zamenjali strešne letve ter okoli 20 metrov strešne kritine.

V naselju Placar v občini Destrnik se je zaradi močnega vetra podrlo drevo na daljnovod in potrgalo električne vodnike ter padlo na cestišče. Gasilci so ob tem zavarovali kraj dogodka do prihoda dežurnega električarja, razžagali drevo in očistili cestišče ter pomagali delavcem Javnih služb Ptuj, ki so z delovnim strojem odstranili drevo s cestišča. Podrto drevo je oviralo promet tudi na glavni cesti v naselju Spodje Javorje v občini Črna na Koroškem.

Večja požarna ogroženost

Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da se je zaradi daljšega obdobja suhega vremena krajevno, zlasti pa v submediteranskem delu države, nekoliko povečala požarna ogroženost naravnega okolja. Ta bo v prihodnjih dneh na območjih brez snežne odeje še nekoliko večja zaradi vetrovnega vremena. Svetujejo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju in aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar.

Mrzlo vreme se bo nadaljevalo

Zaradi polarnega zraka, ki je v petek zajel Slovenijo, se bo nadaljevalo mrzlo vreme. Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bodo jutranje temperature večinoma pod -10 stopinj Celzija, tudi najvišje dnevne bodo v notranjosti Slovenije ostale pod lediščem.

Večji del sobote bo precej jasen, zvečer pa se bo v severni in vzhodni Sloveniji oblačnost povečala. Veter bo postopno oslabel tudi v severovzhodnih krajih. Ponoči se bo pooblačilo, le na zahodu bo še deloma jasno.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj sonca po predvsem v zahodnih krajih. Zjutraj in dopoldne lahko predvsem na severovzhodu Slovenije rahlo naletava sneg. V ponedeljek in torek bo na vzhodu države pretežno oblačno, drugod bo delno jasno.

G. C.