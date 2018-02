Močan veter, sneg in mraz povzročajo težave v Sloveniji in po Balkanu

V četrtek znova rahlo sneženje

Ponekod na Gorenjskem, Dolenjskem in v Pomurju so sunki vetra tako močni, da ovirajo promet, veter povzroča tudi snežne zamete. Težave zaradi snega in nizkih temperatur pa imajo tudi drugod po Balkanu - sneg je na primer zapadel celo na jugu Črne gore.

Odsek primorske avtoceste med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je znova odprt, neovirano od polnoči poteka tudi promet v koprskem pristanišču. Burja na Primorskem je sicer po podatkih agencije za okolje neprekinjeno pihala 10 dni.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra pa močan veter zdaj ovira promet v Pomurju in na Gorenjskem, ponekod dela tudi snežne nanose. Vozite previdno.



Mraz še ne bo popustil. Ponekod bo še naletaval sneg, padavine pa bodo pogostejše v vzhodni polovici države, napoveduje vremenoslovec Uroš Strajnar. Najvišje dnevne temperature bodo od -10 do -4. V sredo bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutro bo zelo mrzlo s temperaturami od -12 do -13, na Primorskem okoli -5 stopinj Celzija. V četrtek bo z zahoda državo znova zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju. V petek bo oblačno, na jugu države bodo občasno še padavine.

Raztresanje ledu z vozil

Gorenjski policisti so obravnavali dva primera prijav poškodovanja vozil zaradi raztresanja ledu. Na avtocesti je s tovornega vozila led padel na vetrobransko steklo osebnega avtomobila in ga poškodoval. Policisti zato opozarjajo voznike, naj še pred vožnjo poskrbijo, da so vozila čista. Za tovornimi vozili vozite na večji varnostni razdalji.

Izjemno nizke temperature in sneženje so zajeli tudi Hrvaško, Srbijo, BiH, Črno goro, Makedonijo in Albanijo. Marsikje po Hrvaški so zaradi snega težave v prometu (predvsem za tovorna vozila), zaprtih je več cest, temperature so se pod ničlo spustile tudi na dalmatinskih otokih. Zaradi mraza je zaprtih več šol, tudi na območju Bjelovarja, ki je bil z -9 stopinjami eno najhladnejših mest na Hrvaškem danes zjutraj. Pod ničlo je bilo tudi na otoku Lastovo, kjer so ob 7. uri namerili -1 stopinjo, kar je nenavadno mrzlo za južnodalmatinske otoke.

Težave tudi v BiH-u in Srbiji

Podobne vremenske razmere kot na Hrvaškem so tudi v BiH-u, kjer so novozapadli sneg in nizke temperature dodatno upočasnili promet, posebej v gorskih predelih države. V zahodnem delu BiH-a, na območju Bihaća, močan veter ustvarja snežne zamete, so opozorile zimske službe. V Srbiji se prav tako spopadajo z nizkimi temperaturami, sneg in močan veter ovirata promet po vsej državi, je sporočila avto-moto zveza Srbije. Kot so dodali, so hrvaške obmejne službe na več mejnih prehodih s Srbijo ustavile tovorni promet zaradi slabih vremenskih razmer na Hrvaškem.

V Ulcinju zapadlo 12 cm snega

Nič bolje ni v Črni gori, kjer se v večjem delu države spoprijemajo s snegom, ki ovira promet posebej na severu in v osrednjem delu države, je objavila avto-moto zveza Črne gore. Tudi v najjužnejšem črnogorskem mestu Ulcinj je zapadlo 12 centimetrov snega, so sporočili iz črnogorskega hidrometeorološkega zavoda. Sneg ni padel samo ob obali na območju Boke Kotorske pri meji s Hrvaško.

Polarni zrak je zajel tudi Makedonijo, so pa glavne ceste prevozne, zato so preklicali prepoved prometa za tovorna vozila. Sneg je ohromil promet tudi v Albaniji, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Burja na Primorskem je ponoči začela slabeti in bo do srede večinoma ponehala. Neprekinjeno je pihala 10 zaporedih dni. — ARSO vreme (@meteoSI) February 27, 2018

