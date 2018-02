Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ponekod po državi veter še vztraja. Foto: Reuters Dodaj v

Močan veter v Pomurju in na Gorenjskem. Mraz še ne bo popustil.

V četrtek znova rahlo sneženje

27. februar 2018 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Medtem ko se veter na Notranjskem in Primorskem počasi umirja, pa so ponekod na Gorenjskem, Dolenjskem in v Pomurju sunki tako močni, da ovirajo promet. Do četrtka bo še mrzlo.

Odsek primorske avtoceste med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je znova odprt, neovirano od polnoči poteka tudi promet v koprskem pristanišču.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra pa močan veter zdaj ovira promet v Pomurju in na Gorenjskem, ponekod dela tudi snežne nanose. Vozite previdno.



Mraz še ne bo popustil. Ponekod bo še naletaval sneg, padavine pa bodo pogostejše v vzhodni polovici države, napoveduje vremenoslovec Uroš Strajnar. Najvišje dnevne temperature bodo od -10 do -4. Jutri bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutro bo zelo mrzlo s temperaturami od -12 do -13, na Primorskem okoli -5 stopinj Celzija. V četrtek bo z zahoda državo znova zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju.

A. S.