Močan veter ves dan podiral drevesa in razkril nekaj streh

Najmočneje je pihalo v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji

29. oktober 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 17:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arso je za popoldne in zvečer zaradi močnega vetra izdal oranžen alarm za severovzhodno in jugovzhodno Slovenjio. Veter je tam predvsem podiral drevesa in razkril nekaj streh.

Glede na podatke s spletne strani Uprave RS za zaščito in reševanje so imeli danes zaradi močnega vetra ves dan veliko dela gasilci in delavci pristojnih elektro, komunalnih in drugih javnih podjetij. Po napovedih bo okrepljen veter pihal še do večera, najmočnejši sunki lahko ponekod presežejo hitrost 70 kilometrov na uro.

Z izpadi elektrike so se spopadali na območju Radencev in občine Ljutomer. V občini Lendava je veter nagnil električni drog čez cesto, zaradi česar so morali ukrepati dežurni delavci elektro podjetja. Ti so morali posredovati tudi v naselju Spodnji Boč na območju občine Selnica ob Dravi, kjer je podrto drevo pretrgalo elektro vodnike.

Podrta drevesa so ovirala promet ponekod na Štajerskem, v Pomurju, pa tudi v Ljubljani in na Dolenjskem. Precej težav so imeli na območju Celja, kjer je dopoldne močan veter podrl več dreves in drog javne razsvetljave. Na območju Šmartinskega jezera pa je odtrgal del pomola in ga skupaj z jadrnico in manjšim čolnom, ki sta bila privezana ob pomol, odnesel stran od obale. Pri tem se je manjši čoln potopil. Celjski poklicni gasilci so odtrgani del pomola odstranili in jadrnico privezali ob obalo.

Razkrite strehe

Veter je odkril streho na gospodarskem objektu v Spodnji Rečici na območju občine Laško. V Gotovljah v občini Žalec je nagnil drevo nad stanovanjsko hišo in razkril streho gospodarskega poslopja. V Mariboru je na Zagrebški cesti odkril streho zapuščenega objekta, v Dražencih v občini Hajdina pa je podrl drog javne razsvetljave, ki ga je dežurna služba Javnih služb Ptuj odstranila in namestila novega.

V Črnomlju je močan veter odtrgal pločevinasto obrobo na strehi, v Mozirju pa je močan veter najprej poškodoval streho pomožnega objekta pri nakupovalnem centru, ki je nato poškodovala dve vozili, nato pa je veter poškodoval tudi reklamno tablo nad cestiščem, ki so jo morali odstraniti. Veter je poškodoval tudi nekaj streh na območju občine Bohinj, kažejo podatki s spletne strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po napovedih Agencije RS za okolje se bo zvečer in ponoči od severa deloma jasnilo, severni veter pa bo postopno slabel. Jutri bo večinoma sončno, prav tako v torek in sredo, bo pa sveže, z možno jutranjo slano in meglo po nižinah.

G. K.