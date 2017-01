Močna burja še vedno ovira promet

Zapore na primorskem delu avtocestnega križa

19. januar 2017 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Močna burja še vedno ovira promet, saj je primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Hitra cesta Novo Gorica—Razdrto pa je zaprta med Selom in Nanosom v obe smeri.

Po podatkih agencije za okolje (ARSO) bo na Primorskem zjutraj še pihala močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrost od 110 do 140 km/h. Nato bo postopoma slabela, vendar bo do večera na izpostavljenih legah v sunkih še lahko dosegala hitrost okoli 100 km/h. V petek bo še naprej slabela in v noči na soboto ponehala.

Zaradi burje je po podatkih prometnoinformacijskega centra (PIC) še vedno zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz poteka po vzporedni regionalni cesti.

Zaprta je tudi hitra cesta Nova Gorica—Razdrto med Selom in Nanosom v obe smeri. Med Šempetrom in Selom pa je promet prepovedan za počitniške prikolice, vsa vozila s ponjavami, hladilnike in avtobuse. Po podatkih merilnega sistema Burja je bila največja hitrost vetra izmerjena v Žapužah pri Ajdovščini, kjer so sunki vetra dosegli hitrost 113 km/h.

