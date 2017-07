Močne nevihte na Štajerskem in Gorenjskem že povzročajo težave

Na agenciji za okolje so izdali opozorilo zaradi visokih temperatur in možnih neviht. Foto: MMC RTV SLO

Najbolj vroča bo nedelja

7. julij 2017 ob 12:02,

zadnji poseg: 7. julij 2017 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Naše kraje je znova zajel vročinski val, zato agencija za okolje opozarja, da bo predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije popoldne velika toplotna obremenitev. Popoldan pa bo s severa Slovenijo prešla izrazito nevihtna linija. Na območju Nove Gorice je presežena opozorilna vrednost ozona.

Ob tem na agenciji za okolje opozarjajo, da bodo nastajale močnejše nevihte, na krajevni ravni pa so možni tudi nastanek toče, močnejši nalivi in sunki vetra. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, krajevno pa so možna tudi razlivanja, so še sporočili na agenciji.

Po poročanju Uprave RS-ja za zaščito in reševanje nevihtno vreme že povzroča nevšečnosti na Štajerskem in Gorenjskem. Neurje je v Selnici ob Dravi za seboj pustilo nekaj podrtih dreves, v Slovenski Bistrici so meteorne vode poplavile halo Kartonaže in trgovino Tuš. Iz Kranja pa poročajo o odkriti strehi na objektu.

Na agenciji za okolje so pojasnili tudi, da bo vročina vztrajala do torka, nato se bo v sredo s padavinami ohladilo na okoli 25 stopinj Celzija. Ohladitev bo v prvem valu zajela tudi Hrvaško in severni Jadran, prihaja pa še ena fronta, ki bo verjetno ohladitev prinesla tudi bolj južno od Kvarnerja.

Presežena vrednost ozona v Novi Gorici

Koncentracija ozona na merilnem mestu v Novi Gorici je ob 15. uri presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. Na agenciji za okolje povišane koncentracije pričakujejo še pozno popoldne, zvečer pa bo koncentracija predvidoma padla.

Koncentracije ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, zato je za ljudi s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočeno, da so v tem času v zaprtih prostorih. V času trajanja previsoke koncentracije pa se tudi zdravim ljudem odsvetuje napor.