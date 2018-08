Močnejši nalivi v osrednji in vzhodni Sloveniji, v Ljubljani črpali meteorno vodo

Možnost naraščanja hudourniških vodotokov

14. avgust 2018 ob 08:09,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V osrednji in vzhodni Sloveniji so danes še mogoči krajevno močnejši nalivi. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.



V Ljubljani so meteorne vode zalile podvoz Celovške ceste pod železniško progo pri križišču s Tivolsko cesto. Kot povedal Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana, so se težave začele okoli sedme ure, ko se je zaradi obilnega dežja zgodilo več prometnih nesreč, meteorna voda pa je zalila več kleti. Največ težav je bilo na območju Rožne doline.

Po besedah Okorna so na terenu še tri ekipe, stanje pa se postopoma umirja. Na pomoč so priskočila tudi tri prostovoljna gasilska društva.

.

V sredo se bo začelo jasniti

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Mogoči bodo krajevno močnejši nalivi. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 °C.

Zvečer bodo padavine povsod ponehale, proti jutru se bo od severozahoda začelo jasniti.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj predvsem v jugovzhodni Sloveniji še pretežno oblačno. Pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 °C.

V četrtek in petek bo pretežno jasno.

Zaradi močnega dežja je zjutraj poplavilo podvoz pri Tivoliju na Celovški v Ljubljani. Cesta ni prevozna. Za pot v službo se izognite Celovški. pic.twitter.com/NmplZmR0hS — infoTVSLO (@InfoTVSLO) August 14, 2018

Sa. J.