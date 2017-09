Močno deževje bo ponehalo popoldne, opozorila pred razlivanji rek

Gasilci so imeli polne roke s črpanjem vode iz kleti

17. september 2017 ob 06:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Močno deževje - po podatkih vremenoslovcev je od petka do sobote zvečer ponekod padlo tudi okoli 100 milimetrov dežja - je povzročilo kar nekaj težav, poplavlja več rek v zahodni, osrednji in južni Sloveniji.

Zaradi nalivov so imeli gasilci polne roke dela že v soboto, saj je meteorna voda tako rekoč po vsej državi zalivala kleti, hiše in druga poslopja, padavine pa so težave povzročale tudi v cestnem prometu. Dežurni na centru za obveščanje Miško Glavonjič je za Radio Slovenija pojasnil: "Včerajšnje deževje skupaj s padavinami preteklih dni so povzročili, da so se vodotoki predvsem v osrednjem in jugovzhodnem delu države dvignili iz strug in poplavljali predvsem kletne prostore stanovanjskih stavb, cestišča in podvoze. Poplavljena so tudi polja in druge kmetijske površine. Zaradi razmočenosti terena so se podirala drevesa, prožili so se zemeljski plazovi, motena je bila oskrba z električno energijo. Največ dogodkov zaznali v Ljubljani, Celju in Novem mestu."

"Danes bodo reke v osrednjem, južnem in vzhodnem dela države še naraščale, ob tem posamezne reke poplavljale predvidoma v obsegu pogostih poplav, lahko pa poplavijo tudi v večjem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem bodo ojezerjena," je še dodal Glavonjič.

V ponedeljek znova dež, bolj suho šele od srede

Na agenciji za okolje opozarjajo, da se bo deževje (tudi krajevne nevihte z nalivi) nadaljevalo do popoldneva, v osrednji in jugovzhodni Sloveniji lahko pade še od 50 do 75 milimetrov dežja. Popoldne se bodo oblaki trgali, marsikje bo dokaj sončno s kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek zjutraj bo ponekod na vzhodu še delno jasno in ponekod megleno, a se bo od zahoda hitro pooblačilo. Padavine bodo znova zajele vso Slovenijo, tako da bo torek oblačen in deževen, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1600 metrov.

Od srede do petka bo delno jasno in povečini suho vreme, ob koncu tedna ter v začetku novega tedna pa se bo verjetnost za padavine znova povečala. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do okoli 20 stopinj.

Reke se razlivajo

Vremenoslovci zaradi obilnih padavin opozarjajo na nevarnost razlivanj rek - Krka in njeni pritoki ponekod poplavljajo na širšem poplavnem območju, Ljubljanica in njeni pritoki na Ljubljanskem barju pa večinoma na območjih pogostih poplav, so zapisali hidrologi in dodali, da se na območju pogostih poplav razlivajo tudi Vipava v zgornjem toku, Nanoščica, Kolpa, Dravinja in reke na območju Grosuplja ter Radenskega polja.

T. K. B.