Meteorološka jesen se bo sklenila s sivim in mokrim novembrom. Foto: Pixabay Preglednica vremenskih napovedi za naslednje dni ne obeta sončnega vremena. Temperature bodo okoli 10 stopinj. Foto: Arso

Moker september, sončen oktober. Pa november? Kot kaže siv in turoben.

Oktober 2017 je bil najbolj sončen od leta 1971

3. november 2017 ob 09:08

Letošnja jesen je zelo pisana tudi kar se tiče vremena, ugotavljajo na agenciji za okolje in napovedujejo, da bo november upravičil svoj sloves "sivega meseca" - v naslednjem tednu nas tako čakajo oblaki in občasne padavine.

Septembra je sonce v Ljubljani sijalo le okrog 100 ur, kar je najmanj od začetka meritev leta 1951, ob začetku zadnje tretjine letošnje meteorološke jeseni pojasnjujejo na Agenciji za okolje in dodajajo, da je bilo vreme v oktobru nato popolno nasprotje deževnemu septembru: "Imeli smo neobičajno suho in sončno vreme. V večjem delu Slovenije je sonce sijalo od 170 do 200 ur, kar je od 20 do 80 ur več kakor običajno. Oktober 2017 je bil najbolj sončen od leta 1971."

Kaj nas čaka v novembru?

"Obdobje stabilnega vremena pa se bo počasi zaključilo," napovedujejo vremenoslovci in dodajajo, da nas je že v sredo dosegla oblačnost oslabljene fronte, v četrtek se je nato zaradi vlažnih zahodnih vetrov nizka oblačnost strnila predvsem na zahodu države, po današnji prehodni razjasnitvi pa nas čaka "daljše oblačno in tudi deževno obdobje".

"Dež bo v nedeljo najprej zajel zahodno polovico države, ponedeljek pa bo povsod po državi moker. Bolj ali manj oblačno vreme bo vztrajalo vsaj do prihodnjega petka. Manj gosta oblačnost bo na Primorskem," ob priložnostnem zapisu na svoji strani na Facebooku še pojasnjujejo na agenciji za okolje in dodajajo, da bo glede tega, kakšno vreme nas čaka v drugi polovici meseca, več znanega v naslednjih dneh.

Vremenska napoved za naslednje dni

Danes bo zmerno, občasno ponekod pretežno oblačno, na vzhodu bo sprva občasno rahlo deževalo. Več jasnine bo čez dan na zahodu. Popoldne bo prehodno zapihal šibak vzhodnik. Jutri bo v severovzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na Primorskem bo ponekod tudi megleno, popoldne že lahko občasno rahlo dežuje. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

V nedeljo bo v zahodni Sloveniji občasno deževalo, drugod bo še suho, predvsem v vzhodni Sloveniji bo še delno jasno. Krepil se bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na ponedeljek se bo dež okrepil in se do jutra razširil nad vso državo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek kaže na oblačno in deževno vreme. Hladneje bo. V ponedeljek ter deloma tudi v torek bo deževno, nato se bo verjetnost za padavine zmanjšala. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 10 stopinj Celzija.

