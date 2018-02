Moker sneg povzroča težave pri oskrbi z elektriko, v gorah nevarnost plazov

Novi snežni pošiljki se je pridružila še burja

3. februar 2018 ob 06:47,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 16:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Snežne padavine, ki so včeraj in danes povzročile več preglavic voznikom in dežurnim službam, počasi slabijo. Še vedno pa so težave pri oskrbi z elektriko.

Sredi dneva je bilo brez nje okrog 2000 odjemalcev s področja Elektro Primorska in več kot 3000 na območju Elektra Ljubljana. Razmere se zelo hitro spreminjajo, vse razpoložljive ekipe so na terenu in odpravljajo napake, pojavljajo pa se nove poškodbe omrežja. Trenutno so brez elektrike prebivalci Podgrada in Prema v občini Ilirska Bistrica in na Cerkljanskem, kjer jo lahko okrog 1000 odjemalcev pričakuje šele zvečer, poroča Radio Slovenija.

V delu občine Hrpelje - Kozina so ostali brez pitne vode.

Težave tudi na smučiščih

Obilna pošiljka snega povzroča težave tudi upravljalcem slovenskih smučišč. Na Soriški planini danes niso pognali naprav, saj jih je presenetil snežni plaz. Prav tako zaradi vremenskih razmer ne obratuje smučišče Stari vrh.

Del naprav zaradi sneženja ali goste medgle ne obratuje tudi na Voglu in Krvavcu, na Pokljuko pa danes zaradi obilice snega ne more peljati smučarski avtobus.

Podrta drevesa po vsej državi

Zaradi obilne snežne pošiljke so se ponoči po vsej državi podrla številna drevesa, ki so ovirala promet in ogrožala hiše. Delavci dežurnih služb so bili vso noč na terenu, polne roke dela so imeli tudi elektro delavci.



S ceste Hotič–Jesenje v občini Litija so nekaj pred četrto uro zjutraj gasilci odstranili kar 15 podrtih dreves ter očistili cestišče, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

O večjem številu podrtih drevesih, ki so padla na cestišče in ovirala promet, poročajo tudi iz občin Sevnica, Krško, Brežice, Bohinj, Kranj, Velike Lašče, Ljubljana, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Črnomelj, Škocjan, Metlika, Žužemberk, Trebnje, Novo mesto, Mirna, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Pivka, Trbovlje, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Majšperk, Dravograd, Prevalje in Kidričevo. Odstranili so jih dežurni gasilci in delavci cestnih podjetij.

Manj padavin

Občasno močnejše sneženje je bilo danes predvsem na Postojnskem, Notranjskem in Kočevskem, medtem ko je bilo v okolici Ljubljane in proti Štajerski manj padavin. Tudi temperature so višje kot v petek in sneg se bo sproti talil ter sesedal, pravi vremenoslovec Brane Gregorčič.

V nedeljo bo v večjem delu države delno jasno, v ponedeljek se bo pooblačilo, padavin ne napovedujejo.

Nikar v gore!

Na agenciji za okolje prav tako odsvetujejo obisk gora. Razmere so zelo nevarne zaradi megle, obilnega sneženja, novozapadlega snega in aktualnega slabega vremena ter padavin. Podana je tudi velika nevarnost snežnih plazov. Sneg je večinoma slabo sprijet s podlago, pod 1.000 metri je verjetno tudi spontano proženje posameznih plazov na strmih, travnatih pobočjih, kjer je snežilo na kopno podlago.

Na Policijski upravi Kranj tako na primer opozarjajo na območje Zelenice, za katerega je bilo že včeraj izdano opozorilo, da je nevarnost proženja snežnih plazov zaradi veliko novozapadlega snega velika - 4. stopnja po petstopenjski evropski lestvici. Že na Ljubelju je zato čez dostopne poti proti Zelenici postavljena ograja in tabla, ki opozarja na nevarnost.

"Kljub temu je bilo danes dopoldan mogoče opaziti nekoga, ki se je čez 'plazu' vzpenjal na Zelenico. Zato ponavljamo opozorilo - ne hodite v gore, ker v takih razmerah hodite zelo po meji in tvegate svoje življenje, v primeru nesreče pa tudi življenja vseh, ki rešujejo," so poudarili.

Plužili vso noč

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so pristojne službe vso noč plužile in posipavale ceste po državi. Na nekaterih avtocestnih odsekih so ponoči iz prometa izločali tovorna vozila. Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Verige so obvezne na cestah Bled–Pokljuka, Jereka–Pokljuka, Podrošt–Sorica–Bohinjska Bistrica in Petrovo–Brdo, Sorica–Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo.

