Moker sneg podira drevje, na cestah plužna vozila

Novi snežni pošiljki se bo pridružila še burja

3. februar 2018 ob 06:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Po večini države še vedno sneži. Padavine bodo ponehale proti večeru. Ponoči so bili na delu gasilci, saj so se podirala drevesa. Ponekod je zmanjkalo električne energije. Promet je zaradi snega in plužnih vozil upočasnjen.

Po petkovem sneženju, ki je povzročilo precej težav v prometu, vremenoslovci za soboto napovedujejo oblačno vreme z občasnim sneženjem, ki bo popoldne ponehalo, najpozneje na jugovzhodu. Dopoldne bo na Primorskem pihala močna burja, v višjih legah Primorske in Notranjske bodo nastajali snežni zameti.

Burja bo lahko na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Na delu hitre ceste Nanos–Nova Gorica so zato prepovedali promet za kampprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do teže osem ton.



Plužili vso noč

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so pristojne službe vso noč plužile in posipavale ceste po državi. Na nekaterih avtocestnih odsekih so ponoči iz prometa izločali tovorna vozila. Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Verige so obvezne na cestah Bled–Pokljuka, Jereka–Pokljuka, Podrošt–Sorica–Bohinjska Bistrica in Petrovo–Brdo, Sorica–Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo.

Moker sneg lomi drevesa

Gasilci so imeli ponoči veliko dela z odstranjevanjem podrtega drevja, ponekod je prekinjena oskrba z električno energijo.

Občasno močnejše sneženje pričakujejo predvsem na Postojnskem, Notranjskem in Kočevskem. Do popoldneva lahko tam zapade do okoli 30 cm snega, medtem ko bo v okolici LJubljane in proti Štajerski manj padavin. Tudi temperature bodo višje kot v petek in sneg se bo sproti talil ter sesedal, pravi vremenoslovec Brane Gregorčič. V nedeljo bo v večjem delu države delno jasno, v ponedeljek se bo pooblačilo, padavin ne napovedujejo.

A. S.