Morda najbolj vroč dan letos, pijte dovolj vode, previdno tudi na cesti

9. avgust 2018 ob 07:58,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poletna vročina bo morda dosegla letošnji vrhunec. Temperatura se je ponekod dvignila do 35 stopinj Celzija, drugod 30, zato za večji del države velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) se je živo srebro ob 12. uri v Novi Gorici že povzpelo na 35 stopinj Celzija, na agenciji opozarjajo na veliko toplotno obremenitev, ki bo po nižinah trajala do petka.

Dovolj tekočine, tudi za domače živali

V Lekarniški zbornici Slovenije svetujejo, naj odrasli v povprečju zaužijejo od dva do 2,5 litra vode na dan. Predsednica sekcije javnih lekarniških zavodov pri zbornici Darja Potočnik Benčič opozarja, da morajo za zadostno hidracijo dojenčkov in majhnih otrok poskrbeti odrasli, saj nam sami še ne znajo povedati, kaj jim manjka.

"Ogrožena skupina so tudi starostniki, saj je s starostjo slabše zaznavanje žeje, poslabšajo se tudi sistemi, ki nas opozarjajo na nezadostno količino vode v organizmu, zato je tveganje za dehidracijo večje," je opozorila in dodala, da je tudi smrtnost dehidriranih starostnikov višja. Z dehidracijo se poveča tveganje za razvoj infekcij, poslabšanje ledvičnih kamnov in zaprtje.

V vročih poletnih dneh se bolj potimo, ob čemer izgubljamo tudi pomembne soli in minerale, kar dodatno poslabša naše počutje. Zelo pogost vzrok za dehidracijo je driska, ki je v poletnem času pogosta zdravstvena težava, zlasti pri otrocih, navaja Potočnik Benčičeva.

Tako je poleti zaradi visokih temperatur ključno ustrezno shranjevanje hrane, ki se hitreje kvari. Če se zastrupimo, se to lahko kaže z vročino, mrzlico in potenjem, bruhanjem in drisko. Prvi ukrep je nadomestiti izgubljeno tekočino in elektrolite. "Pomagamo si lahko z rehidracijskimi praški, ki jih pred zaužitjem zmešamo z vodo. Vsebujejo mešanico glukoze, soli in mineralov, ki nadomestijo tiste, ki smo jih izgubili s potenjem, bruhanjem in čezmernim blatom," je dodala.

Previdno tudi na cesti

K previdnosti ob vročini opozarjajo tudi policisti. Zaradi vročine policisti vsem, ki gredo na daljšo pot, svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti in v hladnejših delih dneva. Ob prvih znakih utrujenosti naj vozilo na primernem mestu ustavijo in se odpočijejo. Opozorilo k previdnosti in strpnosti namenjajo tudi tistim, ki bodo z avtomobilom premagovali le krajše razdalje v domačem okolju. Po ugotovitvah policistov so vozniki v domačem okolju namreč pogosto manj previdni, manj so pozorni na preostale udeležence v prometu in morebitne spremembe prometne signalizacije.

Na cestah je v tem obdobju veliko pešcev, kolesarjev in motoristov, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Prav tako je znano dejstvo, da telefoniranje med vožnjo bistveno zmanjša koncentracijo voznikov. Vozniki naj prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, razmeram na cesti in svojim vozniškim izkušnjam. Za volan naj sedejo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov.

Vročina in povečana toplotna obremenitev vplivata tudi na kolesarje in motoriste, ki jim policisti prav tako svetujejo, naj se izogibajo vožnji ob najbolj vročih delih dneva. Poskrbijo naj za svojo vidnost in skušajo predvideti ravnanja drugih udeležencev v prometu – predvsem voznikov motornih vozil.

V soboto osvežitev

Osvežitev je napovedana v soboto. V petek zaradi bližine vremenske fronte, ki bo Slovenijo predvidoma prešla v soboto, na Arsu pričakujejo nekaj več vremenskega dogajanja. Sprva bo večinoma sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Sredi dneva se bodo začele pojavljati nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V soboto čez dan bodo krajevne padavine ponehale in osvežilo se bo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja.

Najbolj vroči dnevi pred petimi leti

Skoraj točno pet let nazaj, 8. avgusta 2013, so bile po Sloveniji izmerjene najvišje temperature zraka v zgodovini meteoroloških meritev. Na letališču Cerklje ob Krki so izmerili 40,8 stopinje Celzija, na mariborskem Taboru 40,4 in za Bežigradom v Ljubljani 40,2.

