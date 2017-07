Poudarki V zahodnem delu države popoldne možna tudi toča Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Radarska slika nevihtnih celic, ki so popoldne nastale še posebej na Štajerskem in Koroškem. Foto: Arso Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Možne močnejše nevihte, v Istri neurja temperaturo spustila za 10 stopinj

V okolici Maribora se nevihte že pripravljajo

23. julij 2017 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Arso napoveduje, da se močnejše nevihte danes lahko pojavijo zlasti na severu in vzhodu Slovenije, v ponedeljek pa bo možnost krajevnih neurij povečana po vsej državi.

V okolici Maribora je nastalo nekaj nevihtnih celic, ki lahko povzročajo močne krajevne nalive, sunke vetra, udare strel, ob tem pa lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Arsova nadalje za Podravje, Pomurje in Zgornje Posavje ocenjuje, da obstaja velika verjetnost trenutnega pojavljanja toče (po 15.30).

Za danes sredi dneva vremenoslovci še opozarjajo na veliko toplotno obremenitev. Bolj sveže bo že v ponedeljek, ko bodo najvišje dnevne temperature v notranjosti segle do 27, le na jugu države še do 30 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Hrvaški medij Index poroča, da so neurja zajela hrvaški del Istre, kjer so se temperature posledično spustile na 10 stopinj Celzija.

Nestanovitno in sveže vreme se obeta tudi za torek in sredo. Dopoldne bo precej sonca, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

