Mraz po Evropi zahteval več deset življenj, sneg in mraz tudi v Grčiji in na Siciliji

V Carigradu zaprli promet čez Bosporsko ožino

7. januar 2017 ob 16:16,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 18:29

Varšava/Splih&Atene - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V objemu nizkih temperatur sta ne le velik del severne in srednje Evrope in Rusija, temveč je sneg pobelil tudi jug, vključno z Grčijo in Turčijo. V Splitu so izmerili -7 stopinj Celzija, kar je rekord v zadnjih 50 letih.

Zaradi nizkih temperatur je ponekod v Dalmaciji zmrznila voda v ceveh, zaradi močne burje so še vedno prekinjene trajektne linije do nekaterih otokov. Hrvaško avtocesto med Svetim Rokom in Posedarjem so danes znova odprli za osebna vozila, še vedno pa po podatkih hrvaškega avtokluba ostajajo za ves promet zaprti paški most, most Franja Tuđmana v Dubrovniku in državna cesta Dobroselo-Bruvno.

Na območju Makarske piha orkanska burja s sunki do 135 km/h. Na najvišjem vrhu Biokova Sv. Juriju je bila tudi izmerjena najnižja temperatura na Hrvaškem, - 23.1 stopinje Celzija. Temperature pod 0 stopinj Celzija so bile izmerjene po vsej Dalmaciji. V Šibeniku, kjer je v okolici zmrznilo morje ob obali, in Splitu je bilo zjutraj -7 stopinj Celzija, v Dubrovniku -4,7 stopinje Celzija, v Makarski -4,9 stopinje Celzija in še na celo najbolj oddaljenem jadranskem otoku Palagruži so izmerili stopinjo pod ničlo.

Najmočneje je burja zapihala pod Velebitom, kjer so izmerili hitrost vetra tudi več kot 200 km/h, je poročal HRT. Na kopnem pa je bilo najbolj mrzlo v Karlovcu, in sicer -17 stopinj Celzija.

V Bolgariji zmrznila dva Iračana

V primežu mraza je tudi Srbija, kjer so v hribovitih krajih namerili tudi -25 stopinj Celzija, takšne temperature pa pričakujejo še vse do sredine prihodnjega tedna. Temperature globoko pod ničlo so v Bosni in Hercegovini, Makedoniji in v Bolgariji. V gozdu v hribih na jugovzhodu Bolgarije so v petek zvečer našli trupli dveh Iračanov, ki sta očitno zmrznila. Gre za območje ob meji s Turčijo, ki edino ni zavarovano z bodečo žico. Tu so že v ponedeljek našli truplo zmrznjene Somalke.

Izjemno veliko prometnih nesreč na Nizozemskem

Na Bavarskem so v petek namerili -26 stopinj Celzija, danes pa je bilo v Münchnu -16 stopinj Celzija. Podobno nizke temperature so tudi na Nizozemskem, kjer so imeli zaradi poledenelih cest in posledično veliko prometnih nesreč veliko dela tudi policisti. Samo zjutraj je bilo 165 prometnih nesreč. Na mednarodnem letališču v Amsterdamu opozarjajo potnike na morebitne zamude letal, težave zaradi poledenelih tirov so tudi v železniškem prometu.

Poljske oblasti pozivajo k previdnosti pri kurjenju s pečmi

Kot so sporočili iz varnostnega središča poljske vlade, je za posledicami hladnega vala v zadnjih 24 urah umrlo sedem ljudi, od novembra pa jih je zaradi hude zime skupno umrlo 53. Nizke temperature še posebej ogrožajo brezdomce, oblasti pa so pozvale tudi k previdnosti pri ogrevanju z zastarelimi pečmi in prezračevalnimi sistemi. Od začetka hladnega obdobja je na Poljskem zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrlo že 24 ljudi.

Na Češkem so našli truplo brezdomca, ki je ponoči zmrznil. Na jezeru v kraju Hradištko zahodno od češke prestolnice pa se je dvema moškima udrl led, kar se je za enega izmed njiju končalo s smrtjo zaradi podhladitve. Kot poroča STA, naj bi bil po neuradnih navedbah v igri alkohol. V Šumavi ob meji z Nemčijo so temperature zdrsnile tudi do minus 34,6 stopinje Celzija, na Slovaškem so oblasti zaradi rekordno nizkih temperatur in vetra razglasile rdeči alarm v šestih severnih provincah.

V Švici in Avstriji nevarnost plazov

V številnih predelih Alp v Švici in Avstriji je velika nevarnost snežnih plazov. V švicarskem kantonu Wallis je v petek pod plazom umrl 28-letni francoski smučar, v Fieberbrunnu v Avstriji se je izpod plazu za las rešil nemški športnik. V Avstriji se je živo srebro v nekaterih krajih spustilo do minus 26 stopinj Celzija. V Latviji je zaradi mraza v novem letu po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA umrlo najmanj enajst ljudi, iz Madžarske poročajo o najhujšem mrazu v zadnjih petih letih.

Tudi v Grčiji so namerili nenavadno nizke temperature. V Solunu je bilo zjutraj -7 stopinj Celzija, snežilo pa je tudi na severnih egejskih otokih.

Sneg ohromil Carigrad

V Carigradu so zaradi snega, ponekod v mestu je zapadlo 40 centimetrov snega, oz. slabe vidljivosti dopoldne zaustavili ladijski promet čez Bosporsko ožino in ožino Dardanele. Že v petek je bilo odpovedanih tudi več sto poletov, podobno je bilo tudi danes, ponoči pa so na cestah zaradi zapadlega snega obtičali številni vozniki.

Snežilo je tudi na Siciliji.

K. T., G. C.