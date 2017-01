Mraz povzroča težave najrevnejšim in delavcem na prostem

Otoplitev prihaja v četrtek

11. januar 2017 ob 08:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

V jasni noči na sredo so v večjem delu Slovenije znova namerili manj kot minus 10 stopinj Celzija. Mraz, ki največ težav povzroča revnim in delavcem na prostem, bo vztrajal še do četrtka.

Zaradi nizkih temperatur, ki so v teh dneh zajele Slovenijo, ponekod so se temperature spustile skoraj do 20 stopinj Celzija pod lediščem, je pričakovati, da bodo stroški ogrevanja za januar višji. Človekoljubne organizacije opozarjajo, da zlasti starejši z nizkimi dohodki, brezposelni in enostarševske družine položnice za ogrevanje že zdaj težko plačujejo. Zaradi mraza pa se bo stiska pri mnogih še povečala, je za Radio Slovenija poročala Lucija Dimnik Rikić.

Že zdaj vsak dan prejemamo vedno nove prošnje za pomoč pri plačilu ogrevanja, je pojasnila Ema Verbnik iz ljubljanskega območnega združenja Rdečega križa. Položnice bodo zaradi večje porabe prihodnji mesec najverjetneje še višje. Verbnikova zato pričakuje, da se bodo mnogi zato znašli v še večji stiski: "Bojimo se, da bodo ljudje v veliki stiski, ko bodo prišli poračuni elektrike in druge položnice."

Življenje v neogrevanem stanovanju

Posebej visoke stroške lahko pričakujejo tisti, ki živijo v starejših slabo izoliranih stavbah, je poudaril Boris Krabonja iz društva Upornik, kjer pomagajo več kot tristo ljudem: "Zna se zgoditi, da se tem ljudem položnica dvigne tudi na 300 ali 400 evrov, ob tem pa imejmo v mislih, da gre v veliko primerih za upokojence s 350 evri pokojnine, prejemnike socialne pomoči in samohranilce".

Po besedah Krabonje socialno ogroženi svojo stisko rešujejo tudi tako, da živijo v mrazu: "Pri treh upokojenkah smo naleteli na resen problem, ena od njih je zbolela za hudo akutno pljučnico, saj stanovanja praktično ni ogrevala."

Ali in koliko bodo računi za ogrevanje višji, še ni mogoče napovedati, pojasnjuje Franc Tomc iz Energetike Ljubljana. Ob tem pa poudarja, da ogrevanja v zimskem obdobju ni mogoče odklopiti: "To je urejeno z energetskim zakonom, odjemalci so za primere, ko stroškov zaradi socialne ogroženosti ne morejo plačevati, zaščiteni." Krabonja medtem opozarja, da ljudem, ki ne morejo plačati ogrevanja, pogosto grozi prisilna izselitev, je še poročal Radio Slovenija.

Prenizka temperatura za delo ni določena

Hud mraz povzroča težave tudi delavcem na prostem, a zakonodaja temperature, ko se delo prekine ali omeji, ne določa. Obstajata samo pravilnik in uredba o delu na gradbišču, ki določa, da mora biti temperatura delovnega okolja primerna za človeški organizem. Več podrobnosti, tudi o obvezni delovni opremi, je v posameznih kolektivnih pogodbah in internih aktih. A ta pravila ne veljajo za prekarne delavce, je za Radio Slovenija pročala Urška Valjavec.

Omejeni pravilnik določa, da mora delodajalec delavcem, ki opravljajo lažja fizična dela na prostem na stalnih delovnih mestih med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora, kar velja tudi za gradbišča.

Zdravstvene težave lahko velike probleme povzročajo prekarnim delavcem. Poleg tega, da med bolniškim dopustom ne dobijo plačila, si v nekaterih primerih odsotnosti ne smejo dovoliti, saj zanje začasne zamenjave ni. Sindikalist David Švarc: "Imeli smo primere, ko je raznašalka z mopedom raznašala časopise ponoči v snegu le dan po tem, ko je imela operacijo zobnega granoloma."

Goran Lukič iz Svetovalnice za migrante opozarja, da nekateri v mrazu delajo celo leto. Gre za zaposlene v hladilnicah, kjer temperatura pade pod minus 20 stopinj Celzija. Kljub zaščitnim skafandrom se sprašuje o primernosti delovnih razmer.

Najvišje dnevne temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem pa okoli 2 stopinji Celzija. V četrtek bo po napovedih vremenoslovcev zapihal jugozahodni veter, ki bo prinesel toplejši zrak, mraz pa bo začel popuščati. Od zahoda bo oblačnost naraščala, predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo popoldne že manjše padavine. Nekaj občasnih padavin, manj jih bo v severovzhodni Sloveniji, pa lahko pričakujemo tudi v petek, ko vremenoslovci napovedujejo oblačno vreme. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo sprva večinoma deževalo, čez dan pa bo dež večinoma prešel v sneg, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).

Nad Evropo še naprej vztraja zelo mrzlo vreme, ki je terjalo že številne smrtne žrtve, na Poljskem je tako zaradi mraza od novembra lani umrlo že 71 ljudi. O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz BiH-a, v Grčiji pa so zaradi zasneženosti in mraza od sveta odrezani številni otoki.

