Na Balkanu več požarov. Albanija Italijo in Grčijo zaprosila za pomoč.

V BiH-u gašenje otežujejo tudi mine

3. avgust 2017 ob 19:29,

zadnji poseg: 3. avgust 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z več delov Balkana poročajo o požarih. Še vedno gori v črnogorskem nacionalnem parku Prokletije ob meji z Albanijo, o požaru poročajo tudi z več gora v Bosni in Hercegovini ter iz okolice Aten. Hudo je tudi v Albaniji.

V Prokletijah gori od srede, zaradi neprehodnega terena pa je gašenje oteženo. Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, je za zdaj pod nadzorom požar v bližini jezera Hrid.

Še vedno je aktiven požar na gorah Dinara in Staretina v BiH-u v bližini meje s Hrvaško. Gozdni požar na Dinari je dolg že več kot štiri kilometre. Pri gašenju na Staretini pa imajo težave tudi zaradi številnih predelov, kjer so verjetno še vedno mine. Na obeh lokacijah je mogoče le gašenje iz zraka, zato so na pomoč poklicali vojsko.

V Srbiji so oblasti zaradi visokih temperatur, ki ob jutrih ne bodo nižje od 22 stopinj in bodo čez dan dosegle tudi do 40 stopinj Celzija, razglasile rdečo stopnjo vremenske ogroženosti.

Velik gozdni požar na Hrvaškem v bližini občine Kistanje, ki je zajel tudi del nacionalnega parka Krka v bližini istoimenskega samostana, pa je pod nadzorom in zdaj poteka sanacija požara, so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočili tamkajšnji gasilci.

Blizu Aten ogenj dosegel stanovanjska naselja

V Grčiji so zaradi požarov jugovzhodno od Aten na območju Lagonisi evakuirali več deset ljudi. Požar je namreč dosegel stanovanjska naselja. Pri gašenju pomaga okoli 40 gasilcev, 20 vozil in dva helikopterja. Težave povzroča predvsem močan veter. Grška televizija je poročala, da so se pri delu poškodovali trije gasilci, ki pa niso več v smrtni nevarnosti. Njihovo vozilo je popolnoma zgorelo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Gori tudi v Albaniji

Gori tudi v Albaniji v nacionalnem parku Llogara, na območju Elbanasa in na gori Dajti ob Tirani. Po oceni oblasti so razmere kritične, zato so za pomoč zaprosili Italijo in Grčijo, ki bosta predvidoma poslali letala za gašenje. "Stanje je kritično, aktivnih je 17 od 25 požarov," je po pisanju Tanjuga dejal eden od predstavnikov lokalnih oblasti.

Rekordne temperature v Italiji

V Italiji zaradi rekordno visokih temperatur v 26 mestih velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti. V Lombardiji in deželi Marke se je zaradi vročine precej zvišala količina ozona v zraku. Iz Italije medtem še naprej poročajo o požarih, ki so danes zahtevali smrtno žrtev. V Abrucih je umrla 79-letna ženska.

Na Apeninskem polotoku so temperature marsikje dosegle 42 stopinj Celzija, med drugim v Toskani, Umbriji, Laciju, na Sardiniji, v Kampaniji, Puglii, Bazilikati in Emilii Romagni. V Rimu so izmerili 41 stopinj.

Zaradi vročine se je v deželi Marke proizvodnja ovčjega mleka zmanjšala že za 30 odstotkov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Zaradi visokih temperatur in suše je letos pričakovati tudi za 50 odstotkov manjši pridelek krme za živino, na jugu pa za 50 odstotkov manjšo letino oliv kot po navadi. Hude težave s sušo imajo v enajstih italijanskih deželah.

V bolnišnicah je zaradi visokih temperatur poiskalo pomoč 15 odstotkov več ljudi kot običajno.

Vročinski val je zajel tudi jug Francije, ki bo po napovedih trajal do nedelje. Najvišje temperature so izmerili na Korziki. V kraju Sartene so tako zabeležili 42 stopinj Celzija.

B. V.