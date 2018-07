Na hrvaški obali rdeči alarm zaradi temperatur do 37 stopinj

Vroče tudi v Zagrebu

31. julij 2018 ob 13:56

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Ob celotni hrvaški obali so zaradi visokih temperatur, ki se lahko povzpnejo do 37 stopinj Celzija, razglasili rdeči alarm.

Izjemno visoke temperature pričakujejo v hrvaški Istri, kjer bo po zelo topli noči danes med 33 in 37 stopinjami Celzija, je napovedal hrvaški hidrometeorološki zavod.

Ob celotni hrvaški obali veljajo podobna opozorila, temperature pa bodo morda za stopinjo ali dve nižje, kot so napovedane za Istro. Opoldne je bilo sicer najbolj vroče v Šibeniku, kjer so namerili 36 stopinj Celzija. Ob obali bo pihala zmerna burja, ki se bo popoldne obrnila v severozahodni veter.

Sončno in vroče bo večinoma po celotni Hrvaški, nevarno visoke temperature pa pričakujejo tudi v severnovzhodnem delu države, vključno z Zagrebom. Krajevne plohe so mogoče v vzhodnem delu države, kjer prav tako opozarjajo na potencialno nevarnost visokih temperatur. Vročinski val naj bi na Hrvaškem vztrajal tudi v sredo.

Izogibanje opoldanskemu soncu

Vse domačine in turiste hrvaški vremenoslovci opozarjajo, da se je treba v skladu z navodili zdravstvenih služb zaščititi pred vročinskim valom, še posebej pa je treba zaščititi otroke in starejše. Svetujejo predvsem izogibanje soncu med 10.00 in 17.00.

Najugodnejše vreme bo v Gorskem kotarju, kjer nevarnosti vročinskega vala ni.

A. P. J.