Na Javorju pri Brkinih klestila toča

Nevihte napovedane tudi za prihodnje dni

12. maj 2018 ob 15:42

Brkini - MMC RTV SLO

Močnejša nevihta z ogromno količino toče se je pred nekaj trenutki znesla nad območjem Javorja pri Brkinih, kjer je uničila pridelek in popolnoma pobelila tla. Nevihte napovedujejo tudi v prihodnjih dneh.

V nedeljo bo zjutraj delno jasno, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Gornjesavski dolini okoli 7, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija, napoveduje Arso.

V ponedeljek bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne od zahoda počasi ponehal. Nekoliko hladneje bo. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe.

Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka s šibkimi južnimi vetrovi v višinah. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma vlažna in nestabilna zračna masa.

V soboto in nedeljo bo razmeroma sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Ob morju jih ne bo. Vreme sprva ne bo povzročalo opaznih težav. Popoldne bodo občutljivi ljudje občasno imeli z vremenom povezane težave. Priporočena je večja previdnost.

Spodaj posnetek toče v Brkinih, ki ga je na Facebooku objavil Severe Wheather Europe.

G. K.