Na Krasu končujejo trgatev, refoška pol manj kot običajno

Dež je pokvaril sladkorno stopnjo v grozdnih jagodah

23. september 2017 ob 16:52

Sežana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ta konec tedna se v kraškem vinorodnem okolišu končuje letošnja trgatev. Pri refošku za teran je letina prepolovljena, saj običajno v povprečju oberejo devet ton grozdja na hektar, letos ga je bilo le 4,5 tone.

Na novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu so ocenili, da je za to kriva spomladanska pozeba, suša in ožig poleti ter obilica dežja septembra, ko bi moralo sijati sonce. Kljub temu pa bo žlahtne kapljice dovolj za vse.

Trgatev na Krasu je letos prikrojil dež. Zadnje dni pa je posijalo sonce, tako da se trudijo pridelek čim prej pospraviti pod streho. Direktor sežanske kleti Vinakras Marjan Colja: "Kar se tiče posestva, smo v planiranih količinah, tam od 5 do 10 odstotkov manj kot lani. Glede odkupa pa bo položaj še nekoliko slabši, saj pričakujemo 20, 30 odstotkov izpada predvsem zaradi ožigov, ki so jih imeli naši kooperanti."

Prve meritve, ki so jih opravili v avgustu že kak teden prej kot običajno, so kazale zelo dobro, potem pa je dež precej pokvaril. Tadej Štoka iz Krajne vasi: "Izbranega terana bo letos nekoliko manj, ker so padavine v zadnjem tednu naredile malo nevšečnosti, saj je trta povlekla vodo vase in razredčila sladkorno stopnjo".

Kljub padavinam jagode niso popokale

So pa jagode zdrave, kar pomeni, da jih ni napadla gniloba. Specialistka za vinarstvo in vinogradništvo Majda Brdnik: "Jagodna kožica je bila močna, po drugi strani pa kljub padavinam jagode niso popokale, saj so bile na srečo temperature sorazmerno nizke".

Je vremenske muhe sploh mogoče ukaniti? Sušo že, z namakanjem, kar so si uredili že vsi večji kraški vinogradniki. Tudi v kleti Vinakras imajo takšne načrte. Colja: "Tam, kjer je možnost, bomo uredili namakalne sisteme, načrtujemo v roku 2, 3 let na 30, morda 40 hektarjih". Odkupna cena refoška bo letos 74 oziroma 75 centov za kilogram.

G. K., Irena Cunja, Radio Slovenija