Na plaži v Bernardinu so sneli rdečo zastavo, kopanje je spet dovoljeno

Kopalna voda je popolnoma čista

7. avgust 2017 ob 14:21,

zadnji poseg: 7. avgust 2017 ob 14:23

Piran - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na plaži v Bernardinu so spustili rdečo zastavo in jo zamenjali z belo. Sobotne analize so namreč pokazale, da so kopalne vode med Bernardinom in hotelom Marko mikrobiološko neoporečne.

Na izpustu meteornih vod, kjer je bila prejšnji teden prekoračitev oporečnih snovi več kot 50-kratna, pa je zdaj le še 4- do 5–krat prekoračena.

Uradni izsledki bodo znani jutri, ko bodo dokončno določili število vseh patogenih bakterij. Mesto izpusta bodo nadzirali še ves mesec z vsakodnevnimi odvzemi vzorcev vode.

Mesto izpusta in kanalizacijski sistem bo nadziralo podjetje Okolje Piran. Ugotovili so, da je bila vzrok onesnaženja res počena cev. Vendar so konec tedna ugotovili, da se je na sistem za odvajanje meteornih voda na črno priklopil črnograditelj iz naselja nad Bernardinom. Zato domnevajo, da bi bilo lahko še več tovrstnih nezakonitih priključkov.

Milan Krek iz NIJZ-ja zato opozarja morebitne lastnike črnih priključkov, naj nemudoma poskrbijo za svoje odtoke in naj tega ne počno več. Ne nazadnje so za tovrstne prekrške zagrožene tudi visoke kazni. Okolje Piran pa je sicer črni priključek zamašilo.

Hoteli Bernardin so bili pohvaljeni za hitro reakcijo, čeprav bi se lahko teoretično uprli zaprtju plaže. Ne zdravstvena ne okoljska inšpekcija namreč nimata pristojnosti, da bi ukazali zaprtje plaže. "Zanimivo je, da se je pred leti, prav čeprav gre bolj za ogroženost zdravja kot okolja, odločanje preneslo z ministrstva za zdravje na ministrstvo za okolje, kar je velika hiba," je opozoril mikrobiolog Gorazd Pretnar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Eugenija Carl, TV Slovenija