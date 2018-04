Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.1 od 22 glasov Ocenite to novico! Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je v soboto odkrilo množičen pogin galebov in ujed, so zapisali na Facebooku. Foto: DOPPS/Jure Novak VIDEO Na Ptujskem jezeru pogini... Dodaj v

Na Ptujskem jezeru poginili rečni galebi

Vzrok je najverjetneje zastrupitev

8. april 2018 ob 13:05

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 16:23

Ptuj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V soboto zvečer so na Ptujskem jezeru pod čistilno napravo na reki Dravi opazili poginule rečne galebe. Ptujski gasilci so pobrali nekaj ptic in jih predali dežurnemu delavcu veterinarsko higienske službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Na Ptujskem jezeru pod čistilno napravo v bližini kraja Markovci so mimoidoči sinoči nekaj pred 19. uro opazili poginule rečne galebe. O najdbi je bila nemudoma obveščena služba za zaščito in reševanje. Že po prvih podatkih je šlo za večje število poginulih ptic, približno 10 na kilometer vodnega obrežja, poroča Stane Kocutar za Radio Slovenija. Pristojne službe so hitro ukrepale: "Aktivirali smo PGD Ptuj, ki je naš koncesionar, in veterinarsko upravo. Zvečer so nekaj pobrali, a ker je prišla noč, so prekinili delo in ga nadaljevali danes," je za Radio Slovenija povedal Dragomir Murko, vodja ptujske izpostave uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Po sobotnih podatkih naj bi poginilo okoli 150 rečnih galebov:"Današnji dan pa je pokazal, da je tega nekaj manj, zakaj je prišlo do tega, še ne vemo," je dodal Murko. Matej Gamser, iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, je glede možnega vzroka pogina za Radio Slovenija povedal: "Sedaj, v tem času, se galebi hodijo hranit na njive, na polja in možno, da so tam naleteli na strup."

Poginule ptice so predali veterinarsko higienski službi, natančen vzrok pogina pa bo pokazala laboratorijska preiskava. Ob tem pristojne službe opozarjajo, naj se sprehajalci vzdolž obrežja ptujskega jezera poginulih živali ne dotikajo, prav tako naj stik preprečijo psom in o morebitni najdbi poginulih ptic obvestijo pristojne službe.

