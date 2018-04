Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je v soboto odkrilo množičen pogin galebov in ujed, so zapisali na Facebooku. Foto: DOPPS/Jure Novak Dodaj v

Na Ptujskem jezeru poginilo okoli 150 rečnih galebov

Vzrok je najverjetneje zastrupitev

8. april 2018 ob 13:05,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 13:31

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

V soboto zvečer so na Ptujskem jezeru pod čistilno napravo na reki Dravi opazili poginule rečne galebe. Ptujski gasilci so pobrali nekaj ptic in jih predali dežurnemu delavcu veterinarsko higienske službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Intervencijo so zaradi teme prekinili, zdaj pa jo nadaljujejo. Po poročanju spletne strani 24ur.com so opazili okoli 150 poginulih rečnih galebov. Strokovnjaki predvidevajo, da so se ptice zastrupile. Natančen vzrok zastrupitve bodo pokazale šele laboratorijske analize, še poroča portal.

