Štajerski in Pomurju še vedno grozijo nevihte, mogoča tudi toča

Na Ptuju je klestila toča, v Ljubljani zaradi strele zagorelo

4. maj 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 4. maj 2018 ob 19:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vreme je v zadnjih dneh povzročilo kar nekaj težav, ponekod nad Slovenijo so se tudi danes razbesnela neurja, na Ptuju je klestila toča, v Mariboru je padal močan dež.

Najslabše jo je po poročanju Televizije Slovenija odneslo naselje Dravski Dvor pri Miklavžu na Dravskem polju, kjer je voda poplavljala hiše. S čiščenjem jaškov za meteorno vodo in črpanjem vode iz kletnih prostorov so imeli gasilci kar nekaj dela tudi drugje na Štajerskem.

Na Železnikarjevi ulici v Ljubljani je strela udarila v ostrešje stanovanjskega bloka in zanetila požar. Gasilci so požar že pogasili, streho pa prekrili s folijo in platnom. Zaradi zamašenih prepustov pa je voda zalila hodnik, garderobo in kopalnico ljubljanske osnovne šole v Dečkovi ulici.

Že dopoldne je v Rogaški Slatini meteorna voda zalila kletne prostore garažne hiše, knjižnice in trgovine.

Še vedno mogoči močnejši nalivi

Na Štajerskem in v Pomurju bodo zvečer in v prvem delu noči nastajale nevihte z močnejšimi nalivi, ki lahko vztrajajo dalj časa. Predvsem zvečer ni izključen niti pojav toče. Kot so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso), lahko ob tem narastejo hudourniški vodotoki. Po napovedih Arsa bodo padavine do jutra sicer večinoma oslabele, oblačnost se bo počasi trgala.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo pogostejše popoldne. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo prinesel sonce

Za odtenek lepše vreme si lahko obetamo v nedeljo, ko bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponedeljek pa nam bo znova postregel s soncem.

Nič lepšega vremena ta konec tedna ne bodo imeli v sosednjih državah, saj se bodo predvsem v krajih južno in vzhodno od nas pojavljanje krajevne padavine, deloma nevihte.

Sa. J.