Na severovzhodu države kot oreh debela toča

Zvečer možnost neviht zlasti v osrednji Sloveniji

21. junij 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na severovzhodu države so se popoldne razbesnele nevihte. V občinah Grad, Kuzma in Rogašovci se je ob močnem vetru in nalivu usula tudi kot oreh debela toča, ki je padala okoli petnajst minut.

Največ škode je ujma povzročila na kmetijskih pridelkih, ponekod pa je poškodovala tudi strešnike. Prve ocene škode bodo znane jutri.

Možnost večernih neviht zlasti v osrednji Sloveniji

Agencija za okolje in prostor (Arso) opozarja, da so zvečer zlasti v osrednji Sloveniji mogoča neurja z nalivi, točo, sunki vetra. Ob tem so možni porasti zalednih voda s hudourniškim odtokom.



Nevihta na severovzhodu države

Okoli 15.15 je močno neurje s točo zajelo naselja v občini Kuzma, poroča uprava za zaščito in reševanje. Pristojne občinske službe so po pregledu poškodb ugotovile, da je toča najhuje prizadela naselja Matjaševci, Dolič, Kuzma in Gornji Slaveči. Gasilci so čistili obcestne prepuste, ki so bili zamašeni zaradi naliva in nanosa raznih odpadkov. Toča je zajela tudi naselje Dolnji Slaveči v občini Grad. O odkritih strehah, podrtih drevesih in zalitih kleteh poročajo tudi z območja Ptuja, Brežic in Krškega.

Od jutri dalje bo v večjem delu Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Ste vremenske nevšečnosti ujeli v objektiv? Vabimo vas, da fotografije delite z nami (in javnostjo) prek e-poštnega naslova:

mmc-notranja@rtvslo.si

Al. Ma., B. R.