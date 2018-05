Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Gasilci in pripadniki civilne zaščite so vso noč pomagali prizadetim prebivalcem. Foto: PGD Lovrenc na Dravskem polju Neurja z močnimi nalivi, točo in udari strele so največ težav povzročila na Štajerskem. Foto: BoBo Padlo je kar 150 litrov dežja na kvadratni meter. Foto: PGD Lovrenc na Dravskem polju Nad Ptujem se je razbesnelo neurje. Foto: Danijel Poslek Toča je padala kar petkrat v enem dnevu. Foto: MMC RTV SLO/Z.K. Dodaj v

Na Štajerskem voda zalila več sto objektov, na Ptuju kar petkrat toča

Neurja s točo povzročila gmotno škodo

5. maj 2018 ob 06:49

Maribor/Ptuj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nad številnimi kraji po Sloveniji so se v petek popoldne in zvečer razbesnela neurja, ponekod s točo. Največ težav so imeli na ptujskem in mariborskem koncu.

S čiščenjem jaškov za meteorno vodo in črpanjem vode iz kletnih prostorov so imeli gasilci kar nekaj dela po Štajerskem - zalilo je več sto objektov. Več kot 250 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite je ponoči pomagalo prebivalcem v občinah Ptuj, Hajdina in Kidričevo.

Na Ptujskem je namreč samo v nekaj urah padlo več kot 150 litov vode na kvadratni meter. Toča je v nekaj urah klestila kar petkrat. Gmotna škoda je precejšnja, čeprav je za ocene še prezgodaj.

Meteorne vode, odkrite strehe in strele so povzročali nevšečnosti tudi na območju Maribora. Gasilci so ponoči odhiteli na pomoč kar 31-krat.

Sredi Starš je padel električni daljnovod in prebivalci so za več ur ostali brez električne energije. V Zavrhu v občini Lenart se je ponoči sprožil manjši plaz, ki je zasul polovico ceste.

Na Železnikarjevi ulici v Ljubljani je strela udarila v ostrešje stanovanjskega bloka in zanetila požar. Zaradi zamašenih prepustov pa je voda zalila hodnik, garderobo in kopalnico ljubljanske osnovne šole v Dečkovi ulici.



Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, predvsem popoldne tudi posamezne nevihte. Ponoči bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo. Nedelja bo povečini sončna. Meteorologi napovedujejo, da bo vreme manj nestanovitno in manj deževno.

Poplavljene površine v Turnišču pri Ptuju. Na območju Ptuja je lokalno padlo že preko 100 mm dežja!! ⚠️ Video nam je poslal Damjan Trafela #poplave #nalivi #nevihte pic.twitter.com/nv9xYzpGTD — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 4, 2018

A. S.