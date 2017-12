Na vzhodu ZDA arktični mraz, v Los Angelesu rekordno visoke temperature

Na srednjem zahodu ZDA bodo temperature za 20 stopinj Celzija nižje temperature od povprečja

30. december 2017 ob 19:26

Los Angeles,New York - MMC RTV SLO, STA

Srednji zahod in severovzhod ZDA je zajel arktični mraz, saj temperature čez dan ne presežejo minus desetih stopinj Celzija, medtem pa so na jugozahodu države temperature neobičajno visoke, saj so v Los Angelesu namerili rekordnih 30 stopinj Celzija.

Najvišjo temperaturo so namerili v soseski Los Angelesa Woodland Hills, kjer je bilo v petek 31,7 stopinje Celzija, s čimer so presegli rekord iz leta 1980, ko so namerili 29,4 stopinje, je sporočila kalifornijska meteorološka služba.

Nov temperaturni rekord so dosegli tudi na Univerzi v Los Angelesu. Tam so namerili 29,4 stopinje Celzija, kar je 0,5 stopinje več kot leta 1956. Tudi v mestu Burbank, približno 19 kilometrov od središča Los Angelesa, je temperatura dosegla 29,4 stopinje Celzija, kar je 0,5 stopinje več kot leta 1963.

Na srednjem zahodu in severovzhodu ZDA medtem dnevne temperature redko presežejo minus deset stopinj Celzija. Meteorološka služba za to območje napoveduje tudi nov val arktičnega zraka, ki bo prišel s severozahoda Kanade. Na območju Velikega nižavja in srednjem zahodu ZDA je pričakovati temperature za od 15 do 20 stopinj nižje od običajnih, čez noč pa se bodo spustile do minus 20.

Znameniti spust kristalne krogle na newyorškem Times Squaru bodo tako množice spremljale na mrazu, saj napovedujejo minus 12 stopinj Celzija. V mestu naj bi temperature pod lediščem vztrajale do 8. januarja. Za Teksas in jugovzhod ZDA medtem napovedujejo sneg.

Pomrznjeni Niagarski slapovi

Zaradi nizkih temperatur so deloma pomrznili tudi Niagarski slapovi v Kanadi, poroča ameriška televizijska mreža CBS. V zvezni državi Massachusetts je tako mrzlo, da naj bi v morju zmrzovali celo morski psi. Organizacija za zaščito belih morskih psov je sporočila, da so na obrežju zaliva Cape Cod našli dva morska psa, ki sta najverjetneje nasedla zaradi šoka ob podhladitvi, poroča CNN.

Rekordno toplo vreme pa je medtem v ruski prestolnici Moskva, kjer so v petek namerili 3,7 stopinje Celzija, s čimer so presegli 42 let star rekord, navedbe vremenoslovcev povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

J. R.