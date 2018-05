Na Ptuju je klestila toča, v Ljubljani zaradi strele zagorelo

Vreme po Sloveniji

4. maj 2018 ob 18:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vreme je v zadnjih dneh povzročilo kar nekaj težav, ponekod nad Slovenijo so se tudi danes razbesnela neurja, na Ptuju je klestila toča, v Mariboru je padal močan dež.

Najslabše jo je po poročanju Televizije Slovenija odneslo naselje Dravski Dvor pri Miklavžu na Dravskem polju, kjer je voda poplavljala hiše. V središču Ljubljane pa je strela v stanovanjskem bloku zanetila požar, ki so ga gasilci že pogasili.

.

Tudi v noči s petka na soboto se bodo predvsem na Štajerskem in v Pomurju še pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. V soboto bo po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo pogostejše popoldne. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo prinesel sonce

Za odtenek lepše vreme si lahko obetamo v nedeljo, ko bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ponedeljek pa nam bo znova postregel s soncem.

Nič lepšega vremena ta konec tedna ne bodo imeli v sosednjih državah, saj se bodo predvsem v krajih južno in vzhodno od nas pojavljanje krajevne padavine, deloma nevihte.

Sa. J.