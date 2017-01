Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pluto Valdamora III. je oktobra postal naj žrebiček Združenja rejcev lipicanca Slovenije. Foto: Kobilarna Lipica Predsednik ZRLS-ja Marko Avšič, rejec Milojko Strajnar in direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja z lipicancema. Foto: Kobilarna Lipica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Naj lipicanec lanske generacije že v Kobilarni Lipica

Živel bo z 11 vrstniki

14. januar 2017 ob 14:39

Lipica

Naj žrebiček lanske generacije lipicancev slovenske zasebne reje, Pluto Valdamora III., je v ponedeljek postal član dragocene črede lipicancev Kobilarne Lipica.

Kobilarna Lipica je po dolgem času prvič sprejela v svojo čredo žrebička iz slovenske zasebne reje. Tako mu je omogočila odraščanje v enakih razmerah, kot jih imajo v Lipici rojena žrebeta.

Žrebiček Pluto Valdamora III., ki je pred kratkim dopolnil devet mesecev, je postal 330. član dragocene črede lipicancev kobilarne Lipica. Vzredil ga je rejec Milojko Strajnar v vasi Gorenje pri Divači.

Na prostranih zelenih pašnikih žrebetišča bo Pluto Valdamora III. s še 11 vrstniki naslednja tri leta užival vso svobodo. Najpomembnejše pa je, da bo imel v tem času na voljo enake razmere kot vsa moška žrebeta, ki so se rodila v kobilarni. Tako bo lahko izpopolnil potencial, pri štirih letih starosti začel redno šolanje in opravil test delovnih sposobnosti. Ta mu bo – če se bo dobro izkazal – odprl vrata v skupino lipicanskih žrebcev, ki nastopajo na predstavah Lipiške šole klasičnega jahanja, ali celo v skupino plemenskih žrebcev, očetov prihodnjih generacij lipicanskih žrebet.

Raje vidi, da je ostal v Sloveniji

Moška žrebeta iz zasebne reje večinoma nimajo družbe črede vrstnikov, ki bi jim omogočila socializacijo in s tem optimalen razvoj. Zato se rejec Strajnar veseli, da se je Pluto Valdamora III. pridružil čredi iz kobilarne. "Bil bi zelo zadovoljen in vesel, če bi Pluto odrasel v dobrega dresurnega konja. Zanj sem dobil tudi ponudbe iz tujine. Rejka iz Španije, ki ima 40 lipicancev, je zanj ponudila pošteno ceno, vendar raje vidim, da gre v Lipico in ostane v Sloveniji," je dejal.

Skrb za kakovost slovenske reje lipicanca

Nov, izjemno pomemben korak pri sodelovanju med Kobilarno Lipica in Združenjem rejcev lipicanca Slovenije, ki povezuje zasebne rejce lipicanskih konj, je pozdravil tudi predsednik združenja Marko Avšič. "S tem se poglablja že tako dobro sodelovanje med Kobilarno Lipica in Združenjem z željo dati najboljšim potomcem slovenskih lipicancev priložnost za nadaljnji razvoj. Interes zasebnih rejcev in Kobilarne Lipica je, da najboljša žrebeta - nosilci reje lipicanske pasme - pridejo v Lipico. Tako bodo vsi dobili priložnost za nadaljnji razvoj v enakih razmerah," je pojasnil. V Kobilarni Lipica so zadovoljni, da bo genetski potencial najbolje ocenjenega lanskega žrebeta iz črede Združenja rejcev lipicanca Slovenije ostal v Sloveniji.

V zameno za žrebička Pluta Valdamoro III. bo Strajnar prejel mlado kobilo iz črede Kobilarne Lipica, s katero bo lahko nadaljeval kakovostno rejo. Kobilarna Lipica bo tudi v prihodnjih letih pripravljena sprejeti najbolje ocenjena žrebeta iz črede Združenja rejcev lipicanca Slovenije in tako skrbeti za kakovost slovenske reje lipicanca.

M. L.