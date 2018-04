Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Nekaj regionalnih cest je bilo ponoči zaradi močnega deževja zaprtih. Foto: Televizija Slovenija

Arso: Tako močan naliv se aprila povprečno ne pojavi niti enkrat na 100 let

Najhujše nevihte so bile na Notranjskem, v Celju in Zasavju

17. april 2018 ob 08:37

Trbovlje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nevihtno vreme je ponekod po državi povzročilo nekaj nevšečnosti. Na območju Zreč in Slovenskih Konjic je približno 1.500 odjemalcev ostalo brez električne energije. Ponekod na Notranjskem, v Celju ter na območju Trbovelj in Hrastnika je voda zalila več objektov.

Močno deževje s točo je okoli 19. ure povzročalo težave v vseh treh zasavskih občinah. V Trbovljah je sredi poplavne vode obstalo vozilo, iz katerega so gasilci rešili mater in otroka. Meteorne vode so zalile nekaj kmetij in tudi telovadnico OŠ Trbovlje.

Sprožilo se je nekaj manjših plazov. Na cesti Hrastnik—Radeče je zaradi plazu na cesti obtičal voznik z osebnim vozilom, rešili so ga gasilci. Voda je zajela nekaj hiš tudi v Hrastniku in Zagorju. Proti koncu noči so se razmere umirile, je poročala TV-dopisnica Saša Kisovec.

Škodo bodo ocenili čez dan.

Včerajšnji nalivi so bili ponekod izjemno izdatni. V Slovenskih Konjicah je v 4 urah padlo 52 mm, v Celju in na Lisci v 6 urah 49 oziroma 66 mm ter v Hrastniku v 8 urah 63 mm padavin. Tako močan naliv se aprila povprečno ne pojavi niti enkrat na 100 let. — ARSO vreme (@meteoSI) April 17, 2018



V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe.

VIDEO Neurje v Zasavju

A. S.