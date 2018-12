Nam bo uspelo obvarovati Zemljo? V Katovicah zelena luč pariškemu podnebnemu dogovoru.

Revnejše države želijo več 'fleksibilnosti'

Ob sprejetju dogovora na podnebni konferenci COP24 v Katovicah na Poljskem je predsednik Michal Kurtyka od veselja skočil čez mizo, okoljevarstveniki so od večdnevnih pogajanj pričakovali več.

Delegati iz 196 držav so na Poljskem sklenili kompromis o pravilih, s katerimi se bo po letu 2020 omejil izpust toplogrednih plinov, da se temperatura na Zemlji ne bo zvišala nad 2 stopinjama Celzija. Nekaj po 23. uri so po skoraj dveh tednih prerekanj le dosegli dogovor o pravilih za dosego podnebnih ciljev, ki so jih zapisali na 156 straneh 'knjige pravil', s katerimi naj dosegli, da se po letu 2020 dvig temperature na svetu ne dvigne nad dvema stopinjama Celzija.

Podnebna konferenca COP24 v Katovicah je pomenila enega pomembnejših mejnikov na poti do začetka izvajanja pariškega sporazuma, ki ga je 12. decembra 2015 v Parizu ratificiralo 184 držav, veljati pa je začel 4. novembra 2016. Pariški sporazum zavezuje države k omejitvi dviga povprečne globalne temperature 'občutno pod dve stopinji Celzija' do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in jih spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje.

S sprejetimi dogovori bodo lahko posamezne države sprejele ukrepe za omejitev izpustov in oblikovanje posebnega denarnega sklada, ki bo namenjen predvsem revnejšim državam, da bodo lahko tudi one omejile izpuste. "Sliši se preprosto, kljub temu pa je tehnično zelo kompleksno," piše BBC, saj imajo različne države različne predstave o časovnem okviru zajezitve izpustov. Revnejše države želijo pri pravilih več "fleksibilnosti", da ne bi bile preveč obremenjene s pravili, ki jih zaradi pomanjkanja denarja sploh ne morejo udejanjiti.

Še v tem stoletju dvig temperature za 3 stopinje Celzija

Sodelujoče države se v Katovicah niso mogle sporazumeti niti o tem, da bi pozdravile ugotovitve nedavnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC), ki izpostavlja kritične razmere in pomen omejitve dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo".

ZDA, Savdska Arabija, Rusija in Kuvajt so namreč zavrnili, da bi bilo omenjeno poročilo sploh tema pogovorov. V poročilu je navedeno, da se je svet popolnoma iztiril in da se v tem stoletju bolj bliža otoplitvi za 3 stopinje kot pa za 1,5. Če bi želeli, da se raven ohrani na 1,5 stopinje, bi morali do leta 2030 zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za 45 odstotkov.

Razočaranje okoljevarstvenikov

Okoljevarstvene organizacije so nad dogovorom razočarane, saj menijo, da so se delegati izognili zavezi k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov pred letom 2020, ko bo pariški sporazum že veljal. "Leto podnebnih katastrof in resno opozorilo vrhunskih svetovnih znanstvenikov bi morala prinesti veliko več. Namesto tega so vlade vnovič razočarale ljudi z ignoriranjem znanosti in položaja ranljivih. V času, ko celotnim narodom grozi izumrtje, prepoznavanje nujnosti smelejših ukrepov in sprejetje pravil za podnebno ukrepanje niti približno ne zadostujeta," je dejala izvršna direktorica Greenpeacea Jennifer Morgan.

Vodja oddelka za podnebna in energetska vprašanja pri Mednarodnem skladu za živali (WWF) Manuel Pulgar - Vidal pa meni, da so imeli pogajalci v Katovicah pomanjkanje razumevanja trenutne krize. "Vse države bi se morale obvezati k ambicioznejšim podnebnim ciljem pred letom 2020," je dejala.

