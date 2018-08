Napovedujejo se nevihte, močan veter in ponekod tudi toča

Popoldne lahko v notranjosti Slovenije nastanejo močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, krajevno se lahko pojavi tudi toča, sporoča Agencija RS za okolje, ki opozarja tudi na veliko toplotno obremenitev.

Najvišje dnevne temperature so bodo povzpele od 27 do 31, na Primorskem od 32 do 35 stopinj Celzija. Velike toplotne obremenitve so predvidene predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih.

Kot opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, vročina najbolj prizadene starejše in otroke, bolnike s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetike, bolnike z obolenji ledvic, bolnike z duševnimi motnjami ter negibljive.

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave, na primer kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico ali vročinsko kap. Naštete težave je po navedbah NIJZ mogoče preprečiti z umikom v senco ali v hladnejše prostore. Poleg tega ljudem svetujejo, naj telesne dejavnosti na prostem omejijo na jutranje in večerne ure, uživajo lažje prebavljivo hrano v manjših obrokih in dovolj tekočine.



Tudi ponoči več kot 25 stopinj Celzija

Ponekod na Primorskem temperatura tudi ponoči ni padla pod 26 stopinj Celzija, sporoča Arso. Zaradi vročine in sopare bodo popoldne v notranjosti spet nastale nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Krajevno je mogoča tudi toča. Neurja so že v preteklih dneh po državi povzročila veliko težav, saj je veter ponekod odkrival strehe in podiral drevesa. Težave je povzročala tudi meteorna voda, ki je zalila več kletnih prostorov. V četrtek je udar strele v pastirskem naselju na Veliki planini poškodoval tri ljudi, od tega enega huje.

