Naraščanja rek še ni konec, poplavljata Krka in Ljubljanica

Gasilci so imeli polne roke s črpanjem vode iz kleti

Od petka zvečer do nedelje zjutraj je ponekod padlo tudi 130 litrov dežja na kvadratni meter. Reke so zato že marsikje prestopile bregove, gasilci pa so imeli veliko dela s črpanjem meteorne vode in čiščenjem zamašenih jaškov.

Pretoki rek, ki so zaradi obilnih padavin v preteklih dneh močno narasli, se bodo nocoj nekoliko zmanjšali, a le začasno, napovedujejo na oddelku za hidrološko prognozo agencije za okolje (Arso).

Na območju pogostejših poplav se trenutno razlivata Krka in Ljubljanica. Pretok Ljubljanice je ustaljen, Krka pa bo do večera še polagoma naraščala v svojem spodnjem toku in ponoči ohranjala ustaljen pretok. Razlivajo se tudi njuni pritoki. Na izpostavljenih mestih v manjšem obsegu poplavljajo tudi Dravinja in Kolpa s pritokom Lahinjo, vendar imajo ustaljene pretoke in bodo ponoči ter v ponedeljek čez dan prehodno upadali.

Naraščanje spet v ponedeljek popoldne

V ponedeljek se bodo poplavljene površine ob Ljubljanici in Krki ter njunih pritokih prehodno nekoliko zmanjševale, vendar se bodo popoldne in predvsem v noči na torek ponovno začele povečevati. V ponedeljek zvečer in noči na torek so ponovna razlivanja verjetna tudi ob Kolpi in Dravinji ter tudi ostalih rekah na območju južne, osrednje, vzhodne in severovzhodne Slovenije. Povečal se bo tudi obseg ojezeritev na kraških poljih, napovedujejo vremenoslovci.

Padavine so večinoma ponehale in tudi v ponedeljek zjutraj bo ponekod na vzhodu še delno jasno in ponekod megleno, a se bo od zahoda hitro pooblačilo. Padavine bodo znova zajele vso Slovenijo, suho vreme je mogoče pričakovati šele v sredo.

Vreme je povzročilo precej nevšečnosti, škode in tudi nekaj smrti med živalmi.

Elektrika ubila tri glave goveda

Nekaj pred 2. uro ponoči se je v Podgori pri Dolskem v občini Dol pri Ljubljani starejše drevo zaradi razmočenosti terena podrlo in padlo na električne vodnike. Ti so se pretrgali in padli na hlev, v katerem je bilo govedo. Zaradi električnega toka so poginila tri goveda, so navedli na upravi za zaščito in reševanje. Gasilci so podrto drevo razžagali in odstranili, na kraju pa so bili tudi policisti.

Podrta drevesa so gasilci v soboto zvečer odstranjevali tudi v naselju Pristavica v občini Rogaška Slatina, v Nazarjih ter med naseljema Brezovci in Gorica v občini Puconci. V nedeljo dopoldne se je drevo podrlo tudi na cesto proti Gorici v občini Puconci ter na cesto v kraju Vodule v občini Šentjur.

Gasilce so v soboto zvečer poklicali tudi v Sodražico, kjer je meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Prav tako je voda zalila kleti dveh stanovanjskih hiš v občini Brezovica, stanovanjskega objekta v naselju Podmelec v občini Tolmin, gostišča v naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto, kot tudi hiš v Dragatušu, Grahovem in Mirni. Na Mokrški ulici v Ljubljani pa je meteorna voda zalila tri telekomunikacijske jaške, ki so jih očistili gasilci.

Zaradi obilnih padavin se sprožajo zemeljski plazovi. V Zahomcah v občini Vransko je plaz v soboto zvečer zasul lokalno cesto do treh stanovanjskih hiš in poškodoval drog električne napeljave, v Zaplanini v občini Vransko pa je zasul lokalno cesto. V naselju Curnovec v občini Brežice je zjutraj plaz odnesel cestišče.

