Nasedli tanker Capodistria se je za las izognil hujši nesreči

Zaril se je v skalnato in muljasto dno

27. marec 2017 ob 14:55

Koper - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

50 ljudi s sedmimi plovili je ves dan bedelo nad tankerjem, ki se je zagozdil v plitko vodo ob rtu na Debelem rtiču. Le sreči se gre zahvaliti, da skale niso prebile ladijskega dna, saj bi sicer v morje lahko steklo 200 ton goriva.

Preiskava še poteka, plovilo je zdaj privezano v korpskem pristanišču. Regijski štab civilne zaščite, uprava za pomorstvo in direkcija za vode so na novinarski konferenci pojasnili nekaj podrobnosti nesreče.

V nedeljo ob enih ponoči so opazili nenavaden manever plovila. Poklicali so poveljnika, ki sprva sicer ni hotel priznati, da ima težave, a se je kmalu izkazalo, da je nasedel v vsega 70 centimetrov plitko morje pri Debelem rtiču. Spregledal je svetilnik in se zaril v skalnato in muljasto dno.

Aktivirane so bile vse pristojne službe, je pojasnil direktor Uprave za pomorstvo Jadran Klinec: "Na kraj smo takoj napotili službo Luke Koper za varovanje morja, da je postavila baraže okoli ladje. Morali smo namreč zagotoviti vse potrebno, da bi bili med odsukanjem ladje pripravljeni na najhujši scenarij."

Poveljnik ladje je nato ob osmih zjutraj zaradi plime lahko sam izvedel manever in nasedlo ladjo rešil. Napotili so jo v korpsko pristanišče in z nje varno izkrcali ves tovor. Gre sicer za ladjo, ki med Koptom in Trstom trikrat tedensko vozi ladijsko gorivo, s katerim oskrbuje druge ladje.

Vzrok nesreče najverjetneje človeški dejavnik

Kapitana nasedle ladje je že zaslišal preiskovalec ladijskih nesreč, ki pravi, da se nesreče zelo pogosto zgodijo na najbolj vsakdanjih vožnjah. "Povedal je, da mu je odpovedal avtopilot. Poveljnik je zelo mlad, ne pozna ladje in ni se znal pravilno odzvati. V situaciji, v kateri se je znašel, je spregledal oznako in zapeljal na plitvino," je še povedal Klinec.

Pri pregledu ladje so ugotovili tudi več nepravilnosti: ni delovala protipožarna črpalka, magnetni kompas prav tako ni deloval, pomorske karte za koprski zaliv niso bile posodobljene. Zato so ladji za zdaj prepovedali izplutje iz koprskega pristanišča.

Obstajala je resna okoljska nevarnost

Jasno je, da bi lahko nastala velika ekološka katastrofa, je dejala Zorka Sotlar iz Direkcije za vode. "V primeru razlitja bi se zgodila velika škoda. Gre namreč za zavarovano območje Debelega rtiča. Služba na morju kljub vsem ukrepom ne bi mogla preprečiti onesnaženja. Taki naravni odseki obale so zelo zahtevni z vidika odprave posledic onesnaženja oziroma čiščenja," je dejala.

Tjaša Škamperle, Radio Koper