Nedeljsko neurje največ škode povzročilo na območju Kanala

Orkanski veter je ruval drevesa in odkrival strehe

26. junij 2017 ob 11:30,

Kanal - MMC RTV SLO/STA

Nedeljsko neurje je največ težav povzročilo na območju severne Primorske ter Selške in Poljanske doline, kjer danes pospešeno odpravljajo posledice. Samo v Kanalu je škode za 100 tisoč evrov.

Veter je namreč podiral drevesa in delno odkril strehe več deset objektov. Gasilci so odkrite objekte v nedeljo zvečer zaščitili - po besedah poveljnika severnoprimorskega štaba civilne zaščite Sama Kosmača so imeli gasilci precej dela, saj je bilo odkritih veliko streh. Najhuje je bilo na območju Kanala, kjer je veter odkril največ objektov, tudi del strehe osnovne šole in večstanovanjskih objektov, a jim je do večera večinoma uspelo objekte zaščititi, je pojasnil Kosmač.

Na območju Kanala ob Soči 100 tisoč evrov škode

Samo zaradi poškodovanega ostrešja dveh stanovanjskih blokov in poškodovanih streh na osnovni šoli v Kanalu in podružnični šoli v Kalu nad Kanalom škoda po grobih ocenah znaša več kot 100.000 evrov, je sporočil župan Kanala ob Soči Andrej Maffi.

Zvečer je veter odkril del strehe tudi na osnovni šoli v Kranju, v Novakih v občini Cerkno streho župnišča, v Železnikih pa del strehe na občinski stavbi. V Radljah ob Dravi je sunek vetra odkril streho v podjetju Plastal, v Škofji Loki pa v podjetju Weber, kjer so gasilci streho prekrili s ponjavo in iz objekta tudi posesali vodo, saj ga je po odkritju strehe začel zalivati dež.

Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je pojasnil, da je veter predvsem odnašal strešnike in odkrival dele strehe. Na območju njihove občine je bilo na primer evidentiranih 11 poškodovanih streh, vendar nobena ni bila v celoti odkrita, večinoma na strehah le manjkajo strešniki.

Škofjeloški župan Miha Ješe pa je povedal, da je nekaj škode neurje povzročilo tudi na cestah, ki jih bo znova treba pripraviti in urediti nekaj manjših plazov. Že prejšnje neurje je namreč precej načelo nekatere ceste na Loškem. Predvsem na severnem Primorskem pa je bilo zaradi podrtega drevja in kamenja na cestiščih v nedeljo čez dan neprevoznih več cest.

Najmanj padavin na jugovzhodu

Z agencije za okolje so medtem sporočili, da je v večjem delu Slovenije padlo več kot 10 mm padavin, še najmanj pa so ga dobili na jugovzhodu Slovenije. "Ob nevihtah je bil prisoten tudi močan veter, zato je količina padavin lahko nekoliko podcenjena," so še zapisali na Arsu in dodali, da bo verjetnost za padavine spet večja od torka naprej.

