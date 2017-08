Neurja po Sloveniji ohladila ozračje

Na Voglu prvič doživeli tropsko noč, v Podnanosu 38,6 stopinje Celzija

2. avgust 2017 ob 07:36,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 23:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Neurja so zajela Slovenijo in ponekod že povzročajo nevšečnosti. Na območjih neurij se je ozračje nekoliko ohladilo, povsod pa so se temperature znižale pod 30 stopinj Celzija. Dravogradu je voda zalila dva stanovanjska objekta, podrta drevesa pa že odstranjujejo v Kamniku, Velenju in Dobrni. V Kamniku je meteorna voda vdrla v klet objekta na Cankarjevi cesti, na glavno cesto v Soteski pa se je podrlo drevo polovično zaprlo cesto. V Celju je veter odkril streho, požar pa je zajel gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. je voda zalila dva stanovanjska objekta, podrta drevesa pa že odstranjujejo vV Kamniku je meteorna voda vdrla v klet objekta na Cankarjevi cesti, na glavno cesto vpa se je podrlo drevo polovično zaprlo cesto. Vje veter odkril streho, požar pa je zajel gospodarsko poslopje v Savinjski dolini.

Stopnjevanje vročinskega vala

Vročinski val se stopnjuje. Najvišjo temperaturo zraka so do 14. ure izmerili v Podnanosu, in sicer 38,6 stopinje Celzija. Proti večeru se bodo pojavile vročinske nevihte.

Višje lege je preplavil suh in zelo topel afriški zrak. Na Voglu so zjutraj prvič v zgodovini meritev postaje zaznale tropsko noč. Najnižja temperatura je bila 20,7 stopinje Celzija, kažejo podatki agenciji za okolje (Arso).

Malenkost manj kot v Podnanosu (38,6 stopinje Celzija) so do 14. ure namerili v Godnjah na Krasu, in sicer 37,6 stopinje, v Dobličah pri Črnomlju 37,2 stopinje, v Metliki pa 37,1 stopinje Celzija. V naslednjih urah se bo marsikje ogrelo še za eno ali dve stopinji, na posameznih merilnih mestih pa pričakujejo rekordno visoko temperaturo.

Vpliv vroče zračne mase v višinah je zaradi različnih krajevnih in regionalnih vetrov, sušnosti tal in rastlinja ter geografskih značilnosti po Sloveniji precej različen. Najbolj ga občutijo na jugu in zahodu, najmanj pa po nižinah na severovzhodu.

Tudi v torek najbolj vroče v Podnanosu

Najbolj vroče je bilo v torek v Podnanosu, kjer se je ogrelo do 38,7 stopinje Celzija. Nenavadno vroče je bilo med drugim na Babnem polju, in sicer 34,3 stopinje. To je bilo celo malenkost topleje kot v skoraj 600 metrov nižje ležeči Murski Soboti, kjer so namerili 33,9 stopinje Celzija, so še navedli na agenciji.

Popoldne in zvečer mogoče nevihte

Popoldne bo pretežno jasno. Proti večeru bodo v severni in severovzhodni Sloveniji nastale vročinske nevihte, lahko so tudi močnejše. Ponekod bo zapihal severovzhodnik, v noči na četrtek na Primorskem prehodno šibka burja.

Obeti za prihodnje dni

V četrtek bo pretežno jasno. V hribovitem svetu proti večeru ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija.

Predvidoma do začetka prihodnjega tedna bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, zaradi katere je Arso že oznanil rdečo opozorilno stopnjo. V petek in soboto bo sončno in zelo vroče. V hribovitem svetu bodo popoldne in zvečer nastale vročinske nevihte, ki bodo verjetnejše v soboto.

Nasveti ob veliki toplotni obremenitvi

Arso svetuje zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne ter odsvetuje velike telesne napore na prostem. Uživati je treba lahko hrano in piti zadostno količino tekočine. "Če je mogoče, pojdimo v gozd, v višje lege ali ob vodo. Domačim živalim je treba zagotoviti zadostno količino sveže vode in senco," še svetujejo.

Bivalne prostore je primerno zračiti ponoči in zjutraj ter poskrbeti za zadostno kroženje zraka. Na soncu parkirana vozila je treba pred začetkom vožnje dobro prezračiti, opozarjajo na Arsu.

Vročinski kolapsi

Vročino je treba jemati resno: v Ljubljani so obravnavali več ljudi zaradi vročinskega kolapsa, je za Radio Slovenija poročala Helena Lovinčič. V ambulanti za nujno medicinsko pomoč v Ljubljani so sprejeli šest ljudi zaradi posledic prevelike toplotne obremenitve, še dva so oskrbeli na terenu. Simptomi so predvsem oblivanje znoja, vrtoglavica, slabost; pa omedlevica, ki lahko traja od nekaj sekund do minut. Zdravniki priporočajo zadrževanje v zaprtih, a dovolj prezračenih prostorih, uživanje večjih količin tekočine (ki ni kava, alkohol ali pravi čaj). Med klici na pomoč je presenetljivo precej mladih, saj vročine ne jemljejo resno, se med 10. in 17. uro zadržujejo na soncu ali v slabo prezračenih prostorih ter ne pijejo dovolj, so še zdravniki opozorili za Radio Slovenija.

Previsoka koncentracija ozona

V Ljubljani pa je danes koncentracija ozona ob 16. uri presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. Glede na vremensko napoved je mogoče pričakovati preseženo opozorilno vrednost še vse popoldne, v večernih urah pa naj bi koncentracija padla. Tudi jutri lahko pričakujemo preseganje opozorilne vrednosti v popoldanskem času, pravijo na Arsu.

Nevarnost požarov

Medtem v nekaterih območnih štabih civilne zaščite že opozarjajo na povečano verjetnost požarov v naravnem okolju. Kot so zapisali v novogoriškem štabu civilne zaščite, bo takšno stanje trajalo najmanj do prvih izrazitih padavin, zato svetujejo strogo previdnost pri uporabi odprtega ognja v naravnem okolju.

G. C., Al. Ma.