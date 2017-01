Neurje na obalo Dalmacije vrglo Melito, 100-kilogramsko želvo velikanko

V reševalni akciji jo je nosilo kar osem ljudi

10. januar 2017 ob 12:14

Zadar - MMC RTV SLO/STA

Nedavna orkanska burja in neurje sta na hrvaško obalo odvrgla glavato kareto, ki so našli prebivalci Karina pri Zadru. Želvo velikanko so poimenovali Melita.

Velikanska želva je bila živa in zdrava, k veterinarju pa jo je moralo odnesti kar osem moških, saj je dolga 135 centimetrov in tehta več kot 100 kilogramov.

Veterinar Marino Mirčeta je ugotovil, da ima žival najmanj 100 let. Povedal, da morje morske želve pogosto odvrže na obalo, a poudaril, da še nikoli prej ni videl tako velikanske želve, kot je bila ta, ki so jo v ponedeljek našli v Dalmaciji.

Želva velikanka

"Nismo imeli soda, v katerega bi jo lahko spravili, s težavo smo jo prinesli tudi v veterinarsko ambulanto, saj zaradi velikosti ni mogla skozi vrata," je povedal Mirčeta za današnji Jutarnji list.

Kot je povedal, je osem moških pomagalo, da so želvo prinesli na njegovo dvorišče, kjer jo je pregledal. Ugotovil je, da ima stare poškodbe na oklepu in da je premražena. Zato so želvo najprej pokrili z odejami in o vsem obvestili center za ogrožene živalske vrste v Pulju.

Strokovnjaki tega centra bodo prišli po Melito in jo s posebej prirejenim kombijem odpeljali v prostor, ki bo dovolj velik zanjo, je še povedal hrvaški veterinar. Zanjo bodo poskrbeli v zavetišču v Pulju.

Zaščitene živali

Morske želve so zaščitene živali. So edini plazilci v Jadranskem morju. Samice pridejo na kopno le, ko ležejo jajca. Glavata kareta ima lahko oklep dolg več kot 110 centimetrov in tehta tudi do 115 kilogramov.

Življenje morskih želv spremljajo in zanje skrbijo znanstveniki in okoljevarstveniki v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem v okviru različnih skupnih projektov, kot je Adriawatch.

T. H.