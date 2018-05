Neurje s točo močno prizadelo nasade in poljščine v Pomurju

Prve ocene škode bodo znane v prihodnjih dneh

3. maj 2018 ob 13:16

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Neurje s točo, ki je v sredo popoldne zajelo celotno Pomurje, je povzročilo veliko škode v kmetijstvu, tako v trajnih nasadih kot na poljščinah.

Strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota so na terenu, prve ocene škode pa bodo znane v prihodnjih dneh, je povedal direktor zavoda Franc Režonja.

Pomurje je v sredo popoldne in zvečer prizadelo tako neurje s suho točo kot tudi neurje s točo in dežjem ter močnimi nalivi z od 40 do 150 milimetrov padavin na kvadratni meter. Pokrajina je različno prizadeta, najbolj pa je prizadet osrednji, nižinski del Prekmurja, je opisal Režonja.

Suha toča je največ škode povzročila v trajnih nasadih, močni nalivi pa so zalili mnoge kmetijske površine, ki so nekatere še danes zalite.

Najbolj so prizadeti trajni nasadi vinogradov in sadovnjakov ter najbolj izpostavljene poljščine, to so rž, ječmen in pšenica, ki so že začele delati klase. Prizadeta je tudi oljna ogrščica, pa tudi nekateri nasadi česna in čebule. Toča je naredila številne mehanske poškodbe, ki jih ni mogoče popraviti med vegetacijo, je pojasnil Režonja.

Za ocene škode bo po njegovih besedah treba počakati še nekaj dni, zdaj pa že poteka zbiranje podatkov in svetovanje na terenu. Zagotovo pa je škoda velika, je dejal Režonja in dodal, da nihče ni pričakoval takšne toče in takšnega neurja na začetku maja.