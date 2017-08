Nevihte bodo jutri nekoliko ohladile ozračje

Danes najhuje na Primorskem

5. avgust 2017 ob 08:15

Ljubljana

Tudi za danes je napovedana vročina, vendar za kakšno stopinjo manj kot včeraj. Vročinski val bo popustil jutri, ko bodo ozračje ohladile nevihte. Po napovedih vremenoslovcev takšne vročine letos ni več pričakovati.

Veronika Hladnik iz Agencije za okolje napoveduje, da bo v prihodnjih petnajstih dneh zračna masa nekoliko hladnejša, temperature pa lahko kakšen dan tudi presežejo 30 stopinj. Potem pa smo že v drugi polovici avgusta, ko so dnevi krajši, noči pa hladnejše.



Ob včerajšnjem vrhuncu četrtega vročinskega vala tega poletja so temperature v večini krajev po državi dosegle ali presegle 38 stopinj. Največ so čez dan namerili v Črnomlju - 40 stopinj Celzija. Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo v severni in severovzhodni Sloveniji nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija.

V nedeljo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo zvečer ob prehodu hladne fronte tudi krajevna neurja. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zvečer večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 26, najvišje dnevne od 26 do 32, na jugu Slovenije do 35 stopinj Celzija.

B. R.