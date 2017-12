Nova razlivanja rek in okrepljen jugozahodni veter

Jugozahodni veter, ki je tudi v četrtek odkrival strehe in podiral drevesa, se je znova okrepil in bo v petek dopoldne predvsem na severovzhodu in na Notranjskem dosegal hitrost do 70 kilometrov na uro. Danes popoldne in v noči na soboto so mogoča nova razlivanja rek.

Agencija za okolje (Arso) opozarja na nova razlivanja rek na jugu, vzhodu in v osrednjem delu države, povečale se bodo ojezerjene površine kraških polj, predvsem v petek popoldne, je poročal Radio Slovenija.

Po navedbah Arso se reka Krka razliva na območjih pogostih poplav, njen pretok prehodno upada. Območja razlivanj se bodo prehodno zmanjševala, v petek popoldne pa se bodo ponovno začela povečevati.

Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju. Poplavljene površine se bodo v petek in soboto ponovno povečevale. V petek dopoldne bo hitreje narasla reka Kolpa in pričela poplavljati. Gladine ojezeritev kraških polj na Notranjskem in Dolenjskem se bodo v prihodnjih dneh še zviševale.

V petek in noči na soboto so možna razlivanja tudi drugih rek v južni, osrednji in vzhodni Sloveniji.

Nekaj cest je še zaprtih

Po podatkih prometno informacijskega centra (PIC) so zaradi podrtih dreves, plazov in poplav zaprte nekatere ceste. Na Gorenjskem Rudno - Nemški Rovt, Zgornje Jezersko - prehod Jezersko in prelaz Jezersko.

Na Koroškem, Savinjskem pa Sleme – Koprivna in prelaz Pavličevo sedlo. Na ljubljanskem Barju je zaprta cesta Podpeč - Črna vas.

Padavine bodo v soboto ponehale

Petek bo oblačen in v večjem delu Slovenije deževen, sprva bodo možne tudi posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ki bo sredi dneva slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj Celzija.

Zvečer in v noči na soboto se bo meja sneženja v notranjosti Slovenije spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 7 do 13, v severnih krajih okoli 3 stopinj. V soboto zjutraj bodo padavine povsod ponehale, najkasneje na zahodu. Čez dan bo ostalo pretežno oblačno, v zahodnih krajih pa se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Sledilo bo nekaj suhih in razmeroma hladnih dni. Zjutraj in ponekod tudi dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

