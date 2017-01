Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 13 glasov Ocenite to novico! Iskalno akcijo so začeli, ko so našli prazen čoln. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novozelandskega ribiča mečarica potegnila čez krov

"Veliko srečo ima, da je živ"

4. januar 2017 ob 18:30

Perth - MMC RTV SLO/STA

Mlad ribič je v morju ob zahodni obali Avstralije kar pet ur preživel v mrzli vodi, obkrožen z morskimi psi, potem ko ga je čez krov čolna potegnila velika mečarica.

Novozelandec, star okoli 20 let, je v torek ribaril okoli 22 kilometrov od rta North West Cape, ko se je na njegov trnek prijela pahljačasta mečarica. Ta ga je nato potegnila iz čolna, ki je brez njega odplul naprej, sporočilo lokalnih oblasti navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Predstavnik reševalcev je medijem povedal, da je bil moški, ko so ga rešili, podhlajen in v šoku, zato so ga prepeljali v lokalno bolnišnico. "Izjemno srečo ima, da je živ. V čolnu je bil sam, in to v odročnih vodah," je še povedal reševalec.

"Na območju so bili tudi drugi ribiči. Ko ga več kot tri ure niso dosegli z radijsko zvezo, so ga začeli iskati," je še pojasnil in dodal, da so uradno reševalno akcijo sprožili, ko je eden izmed ribičev opazil mladeničev prazni čoln in obvestil pristojne.

