Ob obali Nove Zelandije nasedlo 145 mrkih pliskavk

Vzroki begajo znanstvenike

26. november 2018 ob 09:55

Wellington - MMC RTV SLO, Reuters

Ob samotni obali Nove Zelandije je nasedlo okoli 145 dolgoplavutih mrkih pliskavk. Polovica živali je ob prihodu okoljevarstvenikov že poginila, drugo polovico pa so zaradi slabega zdravstvenega stanja in slabih možnosti, da bi jih lahko vrnili v morje, evtanazirali.

Kiti so nasedi na obali otoka Stewart Island, ki leži okoli 30 kilotrov južno od novozelandskega Južnega otoka.

V Novi Zelandiji in Avstraliji se zgodi največ nasedenj, a strokovnjaki se še vedno niso dokopali do vzroka za to. Po statistiki novozelandske organizacije za ohranjanje živali (DOC) se vsako leto odzovejo na okoli 85 primerov, večinoma nasedejo posamične živali. Domnevajo, da bi lahko bili vzroki, zakaj nasedejo, bolezen, napaka v navigaciji, geografske značilnosti, hiter upad plime, beg pred plenilci ali izjemne vremenske razmere.

Na bližnji obali je v nedeljo nasedlo tudi deset pigmejskih kitov ork.

V enem najbolj množičnih primerov v državi je februarja lani na severu Južnega otoka nasedlo več sto mrkih pliskavk, od katerih jih je poginilo več kot 300.

A. P. J.