Ob vrhuncu vročinskega vala temperature dosegle 40 stopinj

Na Primorskem visoka požarna ogroženost

4. avgust 2017 ob 08:53,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 17:56

Ljubljana - STA

Četrti vročinski val tega poletja je v notranjosti Slovenije dosegel vrhunec, saj so temperature čez dan presegle 35 stopinj Celzija, v Črnomlju pa so izmerili 40 stopinj Celzija. Na Primorskem so razglasili požarno ogroženost.

Zaradi vročinskega vala je tretja oziroma rdeča stopnja vremenske ogroženosti veljala po skoraj celotni državi, razen za severozahodno Slovenijo. Temperaturni rekord Slovenije, ki znaša 40,8 stopinj Celzija in je bil izmerjen avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki, sicer ni bil dosežen, se mu pa je približala včerajšnja temperatura v Podnanosu, kjer so namerili 40,6 stopinje Celzija.

Visoke temperature so vplivale tudi na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. S Splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da so v zadnjih dneh oskrbeli nekoliko višje število starejših bolnih ljudi, ki so imeli težave zaradi pregretja, dehidracije, zaradi daljše izpostavljenosti soncu. Gre predvsem za kronične bolnike z obolenji srca, pri katerih je prišlo do poslabšanja stanja.



Visoka požarna ogroženost

V naravi ponekod velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slednjo so s petkom že razglasili v Mestni občini Nova Gorica. Prepovedano je kuriti na prostem. Prav tako veljajo še nekatere omejitve aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. S soboto bodo uvedli še požarno stražo, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva Čepovan, Nova Gorica in Dornberk.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s soboto razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja ob Novi Gorici še na območjih občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba.

Vročinski val povzroča tudi v Podravju

Vročinski val in ekstremne sušne razmere so se te dni začele zaostrovati tudi v Podravju, kjer so v nekaterih delih padavine stanje sicer začasno popravile, a so se kmetijska tla zaradi vročine v nekaj dneh spet izsušila. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor od države pričakujejo, da se bo na težave kmetov pravilno in pravočasno odzvala. Velike izpade pridelka v Podravju ugotavljajo predvsem pri vrtninah na prostem, kjer ni namakalnih sistemov, manj škode je pri žitu, ki je pravočasno končalo svojo rastno fazo in vegetacijo. Ker gre v regiji za izrazito živinorejsko območje, je pomembno tudi stanje travinja, a so razmere precej odvisne od strmosti, podlage in območja, kjer raste. Okrog hribovja in obmejnega pasu z Avstrijo je bilo padavin nekaj več, južneje in vzhodneje na ptujsko-ormoškem območju pa so težave bistveno večje.

Policisti opozarjajo voznike in planince

Policisti opozarjajo, da visoke temperature vplivajo tudi na počutje voznikov, ki jih pozivajo, naj bodo v poletni vročini nadvse previdni, saj se pogosteje pojavi utrujenost, s tem pa močno poslabša zbranost. Voznikom svetujejo, naj si med daljšo vožnjo večkrat vzamejo čas za odmor, se sprehodijo in pretegnejo ter zaužijejo dovolj tekočine.

Poziv k previdnosti velja tudi planincem in pohodnikom. Na kranjski policijski upravi namreč opozarjajo, da je vročina nevarna tudi v gorah, kjer so možni hitri vremenski preobrati. Svetujejo, naj bo izbira poti premišljena ter prilagojena dejanskim zmožnostim posameznika in njegovemu zdravstvenemu stanju. Planincem in pohodnikom svetujejo, naj na pot vzamejo dovolj brezalkoholnih tekočin, za sestop, ko so že utrujeni, pa naj izberejo lažje poti.

Osvežitev v nedeljo

V noči na soboto bo naše kraje dosegla šibka hladna fronta, zato bo v soboto v notranjosti države za nekaj stopinj manj. Povečala pa se bo vlažnost zraka, zato bo bolj soparno. Drugače bo zaradi šibke burje na Primorskem, kjer bo bolj suho in okrog 38 stopinj Celzija.

Vročina bo v nedeljo počasi popuščala. Zaradi pregretosti ozračja in menjave zračne mase so konec tedna mogoča tudi neurja, še napoveduje agencija za okolje (Arso).

Sicer pa letošnje leto po pojasnilih Arsa kaže, da bo suša blizu ali celo na vrhu lestvice najmočnejših v državi. V zadnjem tednu so se sušne razmere okrepile na vseh koncih Slovenije, predvsem pa na jugovzhodu, kjer suša vztraja že od junija.

