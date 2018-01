Obilno sneženje od sveta odrezalo mnogo smučišč v Alpah

V Adelbodnu bi morali konec tedna gostiti najboljše smučarje

5. januar 2018 ob 13:40

Cervinia - MMC RTV SLO

Več italijanskih, švicarskih in francoskih zimskošportnih središč je dobilo ogromno pošiljko snega, zato so izdali opozorila pred plazovi. Cervinia v Italiji in Adelboden v Švici sta odrezana od sveta.

V Cervinii v dolini Aoste je zapadlo kar dva metra snega, zato so ceste v kraj in iz njega zasute. V hotelih in apartmajih je obtičalo okoli 10.000 turistov.

Podobne so razmere v znanem švicarskem središču Adelboden, kjer je snežni plaz zaprl edino cesto, ki vodi v kraj, zato so na prizorišče poslali vojsko, ki jo skuša očistiti. V soboto in nedeljo bi morali biti v Adelbodnu na sporedu dve tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju - veleslalom in slalom. Čeprav je cesta trenutno zaprta, pa so organizatorji zagotovili, da jo bodo do sobote usposobili za promet. Tako kot vsako leto pričakujejo ogromno število gledalcev.

Tudi na Tirolskem v Avstriji so izdali najvišje opozorilo pred snežnimi plazovi, ki so zasuli nekaj cest. V zvezni deželi Predarlsko je nevarnost pred plazovi četrte stopnje od petih.

V francoskih Alpah je najhuje v enem najbolj znanih smučišč, v Val d'Iseru, kjer so zaradi obilnega sneženja zaprli vse smučarske proge. V Chamonixu jih deluje le nekaj.

Snežna pošiljka je posledica divjanja neurja Eleanor, ki v zadnjih dneh pustoši po Evropi. V Franciji je zaradi slabega vremena moten letalski in cestni promet, na tisoče gospodinjstev pa je ostalo brez električne energije. V Franciji je neurje zahtevalo tudi tri življenja, piše BBC - 93-letno žensko je odnesla poplava, kmeta je zasul sneg, na smučarja pa je padlo drevo.

A. P. J.