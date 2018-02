Obilno sneži, ponekod bo zapadlo do 40 centimetrov. Previdno v prometu.

2. februarja okoli 6. ure je med Bohinjsko Bistrico in Brodom voznica z osebnim avtomobilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Na cesti je bil voden sneg, voznica pa je nadzor nadvozilom izgubila med vožnjo skozi ovinek. Foto: PU Kranj

Snežilo bo do sobote

2. februar 2018 ob 07:28,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 09:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začelo se je obilno sneženje, ki bo trajalo do sobote, ponekod naj bi zapadlo do 40 centimetrov snega. Ponekod se sneg že oprijemlje cestišč. Pričakovane so nevšečnosti v prometu.

Nočni dež z jutrom polagoma prehaja v sneg, tudi po nižinah od severa, sporočajo z agencije za okolje (Arso). Najmočnejše sneženje pričakujejo sredi dneva in popoldne.



Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, kjer lahko prebivalci pričakujejo več kot 40 centimetrov snega. V večjem delu osrednje Slovenije bo zapadlo več kot 25 centimetrov.

Sneg je moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu, možen je tudi snegolom. Povečala se bo tudi nevarnost snežnih plazov, napovedujejo v agenciji za okolje. Najmanj snega bo na severovzhodu, kjer naj bi ga zapadlo približno 10 centimetrov, in ob morju, kjer bo deževalo.

Sneženje bo po napovedih agencije postopno ponehalo v soboto, najdlje bo snežilo na jugovzhodu Slovenije. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo zvečer oslabela. Proti večeru se bo od severozahoda začelo jasniti. V nedeljo pa naj bi bilo precej jasno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno zmerno oblačno.

Podrobneje o razmerah na Gorenjskem

Na Gorenjskem sneg že povzroča prve težave. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je danes okoli 6. ure zjutraj med Bohinjsko Bistrico in Brodom voznica z avtomobilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Na cesti je bil voden sneg, voznica pa je nadzor nad vozilom izgubila med vožnjo skozi ovinek (naslovna fotografija).

Praktično povsod na Gorenjskem se sneg oprijema vozišča. Razen v višjeležečih predelih, kot sta Ljubelj in Jezersko, gre večinoma za voden sneg oziroma plundro, ki bistveno podaljšuje pot ustavljanja in ustvarja pojav akvaplaninga. Ponekod je možen tudi nastanek ledenih plošč, opozarjajo policisti.

V višjeležečih delih Gorenjske je že v četrtek in ponoči zapadlo precej snega. Po podatkih Arsa je na Voglu v zadnjih 24. urah zapadlo 70 centimetrov, v Ratečah pa 26 centimetrov snega. V nižjeležečih delih je zaenkrat snega le nekaj centimetrov.

Previdno v prometu

Med sneženjem lahko vozniki tovornih vozil po vsej Sloveniji pričakujejo prepovedi vožnje, na pot pa naj se ne odpravljajo brez predpisane zimske opreme. Prav tako naj upoštevajo prometno signalizacijo in vozijo za plužnimi skupinami, ki bodo dodatno ovirale promet. S prehitevanjem teh lahko ogrožajo varnost sebe in drugih udeležencev v prometu.

Ob obilnejšem sneženju so pri Darsu že pripravili ukrepe izločanja tovornjakov na vseh avtocestnih krakih pred Ljubljano, težave pa pričakujejo tudi zaradi petkove popoldanske konice.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cesti Črni Vrh - Col. Vir: PIC

Na pot, če je res potrebno

Na Darsu voznikom priporočajo, da se v tem času ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno potrebno. Ob sneženju se bodo vozne razmere hitro poslabšale, promet bo potekal počasi. Pri AMZS-ju svetujejo, da vozniki pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah in se od doma odpravijo pravočasno, saj bo vožnja predvidoma trajala dlje. Prilagodijo naj tudi varnostno razdaljo, saj je zavorna pot na snežni oziroma poledeneli podlagi veliko daljša.